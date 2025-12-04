Menú Últimas noticias
    Video

    ¡Alarma en el Cauca! Ejército detona cilindro explosivo dejado en vía Florida–Miranda

    Las autoridades realizaron una detonación controlada de un cilindro abandonado en el paso entre Florida y Miranda, Cauca.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Alarma en el Cauca! Ejército detona cilindro explosivo dejado en vía Florida–Miranda

    Resumen: Autoridades suspenden el tráfico entre Florida (Valle) y Miranda (Cauca) por un cilindro sospechoso y una volqueta abandonados en la vía. Se realizó una detonación controlada.

    Un tenso panorama se vivió en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, en la vía que conecta al municipio de Florida, en el Valle del Cauca, con Miranda, en el departamento del Cauca. Las autoridades se vieron obligadas a suspender totalmente el tráfico y realizar una detonación controlada de un cilindro abandonado en la carretera.

    El objeto fue hallado a la altura del sector El Llanito, cerca de la entrada a El Líbano, en un punto crítico del corredor que comunica al norte del Cauca.

    Según los primeros reportes de las autoridades, el cilindro fue abandonado en la mitad de la vía. La situación se agravó porque, junto al objeto sospechoso, una volqueta también fue atravesada sobre la carretera, lo que generó un bloqueo completo del paso vehicular.

    La combinación del cilindro y el vehículo obstruyendo la vía generó pánico entre los conductores y los habitantes del sector ante el riesgo de que el cilindro contuviera una carga explosiva.

    Tras el reporte, la Fuerza Pública se desplazó al lugar para verificar el contenido del artefacto y determinar si representaba algún peligro. El tránsito permaneció suspendido en la zona mientras se evaluaba la situación y, finalmente, se procedió a la detonación controlada del cilindro abandonado.

