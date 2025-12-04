Colombia ha superado la impresionante barrera de las 100 medallas de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, consolidando su dominio en el medallero general.

Al cierre de la jornada de este miércoles 3 de diciembre, el país acumuló un total de 107 preseas doradas, sumando 92 de plata y 63 de bronce, para un gran total de 263.

Este notable desempeño se vio reflejado en diversas disciplinas, incluyendo el atletismo, el ciclismo de pista, la gimnasia rítmica, el judo, el bowling, el futsal, el ecuestre y el triatlón.

El atletismo y el ciclismo de pista fueron pilares en la cosecha de oros del día. En la pista, Colombia consiguió cinco títulos más gracias a las actuaciones de Hellen Tenorio, Lina Licona, Damaris Palomeque y los poderosos relevos 4×100 masculino y femenino.

Por su parte, el Velódromo de la Videna fue testigo de los oros de Stefany Cuadrado en velocidad y Kevin Quintero en keirin, permitiendo a la delegación nacional dominar el ciclismo de pista con nueve oros de doce posibles, un balance que asciende a 16 medallas en total para la disciplina.

Otras disciplinas también contribuyeron significativamente al hito. La gimnasia rítmica celebró la victoria de Oriana Viñas, quien se llevó el oro del All-around individual con 102.140 puntos, además de liderar la final individual por equipos junto a Emiliana Vargas y Natalia Drezeer.

Colombia supera los 100 oros y afianza su liderato en los Juegos Bolivarianos

En el inicio del bowling, María José Rodríguez consiguió el primer puesto en la prueba individual femenina con 1.328 puntos. Finalmente, en el judo, Andrés Restrepo y Edwin Gómez se colgaron el oro en la modalidad de kata (Nage No Kata) en la jornada de cierre.

La jornada también estuvo marcada por medallas en deportes colectivos y otras categorías. La selección de futsal masculina de Colombia finalizó su participación en el certamen logrando el campeonato al superar a Venezuela en la tanda de penaltis por 4-2.

En cuanto a los deportes ecuestres, el equipo colombiano de salto, integrado por Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez, obtuvo el bronce en la final con un acumulado de 25.67.

Además, se sumaron preseas en el triatlón y el béisbol se mantuvo con paso perfecto. Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el arranque de las competencias de triatlón.

Mientras tanto, en béisbol, el seleccionado nacional aseguró su cuarta victoria en el round robin tras superar 9-0 a El Salvador, preparándose para enfrentarse a Curazao y buscar la gran final el próximo viernes. Colombia continúa brillando en los juegos, y este jueves el boxeo buscará sumar más oros con la disputa de cinco finales.

Medallas de Colombia – miércoles 3 de diciembre:

OROS

Atletismo

Hellen Tenorio – salto alto

Lina Licona – 400 metros planos

Damaris Palomeque – heptatlón

Relevo 4×100 m. femenino – Marlet Ospino, Angélica Gamboa, Danna Banquez y María Maturana

Relevo 4×100 m. masculino – Deiner Guaitoto, Enoc Marun, Pedro Agualimpia y Ronal Longa

Bowling

María José Rodríguez – individual femenino

Ciclismo de pista

Kevin Quintero – keirin

Stefany Cuadrado – velocidad

Judo

Andrés Restrepo y Edwin Gómez – Nage No Kata (judo)

Gimnasia rítmica

Oriana Viñas – All-around individual femenino

Final individual equipos – Oriana Viñas, Emiliana Vargas y Natalia Drezeer

PLATAS

Atletismo

María Isabel Arboleda – salto alto

Ciclismo de pista

Cristian Ortega – keirin

Luna Álvarez – velocidad

Brayan Sánchez y Juan Arango – madison masculino

Bowling

Juliana Franco – individual femenina

Alfredo Quintana – individual masculino

Judo

Equipo mixto combate – Francisco Balanta, Daniel Paz, Cindy Mera, María Villalba, Luisa Bonilla, Brigitte Carabalí, Brenda Olaya y Duván Nieto

Laura Jaramillo y Pamela Hernández – kame no kata

Junior Hernández y Cristian Ortiz – Kime no kata

BRONCES

Triatlón

Carolina Velásquez – individual femenino

Carlos Quinchará – individual masculino

Valentina Álvarez y Carolina Velásquez – parejas femenino

Futsal

Equipo masculino

Ecuestre

Prueba de equipo dos rondas iguales – Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez

Boxeo

Yerlin Quiñones – 51 kg. femenino

Juan Franco – 70 kg. masculino

