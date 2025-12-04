Colombia supera los 100 oros y afianza su liderato en los Juegos Bolivarianos

Resumen: Colombia consolidó su dominio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 al superar la barrera de las 100 medallas de oro, alcanzando un total de 107 oros, 92 platas y 63 bronces para 263 preseas en total al cierre de la jornada del miércoles 3 de diciembre. Este notable desempeño se cimentó en disciplinas como el atletismo y el ciclismo de pista, donde cosecharon múltiples títulos (incluyendo el campeonato de pista con 9 oros), sumándose además oros en gimnasia rítmica, judo, bowling y el campeonato en futsal masculino, manteniendo así un liderazgo inquebrantable en el medallero general.
Colombia ha superado la impresionante barrera de las 100 medallas de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, consolidando su dominio en el medallero general.
Al cierre de la jornada de este miércoles 3 de diciembre, el país acumuló un total de 107 preseas doradas, sumando 92 de plata y 63 de bronce, para un gran total de 263.
Este notable desempeño se vio reflejado en diversas disciplinas, incluyendo el atletismo, el ciclismo de pista, la gimnasia rítmica, el judo, el bowling, el futsal, el ecuestre y el triatlón.
El atletismo y el ciclismo de pista fueron pilares en la cosecha de oros del día. En la pista, Colombia consiguió cinco títulos más gracias a las actuaciones de Hellen Tenorio, Lina Licona, Damaris Palomeque y los poderosos relevos 4×100 masculino y femenino.
Por su parte, el Velódromo de la Videna fue testigo de los oros de Stefany Cuadrado en velocidad y Kevin Quintero en keirin, permitiendo a la delegación nacional dominar el ciclismo de pista con nueve oros de doce posibles, un balance que asciende a 16 medallas en total para la disciplina.
Otras disciplinas también contribuyeron significativamente al hito. La gimnasia rítmica celebró la victoria de Oriana Viñas, quien se llevó el oro del All-around individual con 102.140 puntos, además de liderar la final individual por equipos junto a Emiliana Vargas y Natalia Drezeer.
En el inicio del bowling, María José Rodríguez consiguió el primer puesto en la prueba individual femenina con 1.328 puntos. Finalmente, en el judo, Andrés Restrepo y Edwin Gómez se colgaron el oro en la modalidad de kata (Nage No Kata) en la jornada de cierre.
La jornada también estuvo marcada por medallas en deportes colectivos y otras categorías. La selección de futsal masculina de Colombia finalizó su participación en el certamen logrando el campeonato al superar a Venezuela en la tanda de penaltis por 4-2.
En cuanto a los deportes ecuestres, el equipo colombiano de salto, integrado por Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez, obtuvo el bronce en la final con un acumulado de 25.67.
Además, se sumaron preseas en el triatlón y el béisbol se mantuvo con paso perfecto. Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el arranque de las competencias de triatlón.
Mientras tanto, en béisbol, el seleccionado nacional aseguró su cuarta victoria en el round robin tras superar 9-0 a El Salvador, preparándose para enfrentarse a Curazao y buscar la gran final el próximo viernes. Colombia continúa brillando en los juegos, y este jueves el boxeo buscará sumar más oros con la disputa de cinco finales.
Medallas de Colombia – miércoles 3 de diciembre:
OROS
Atletismo
Hellen Tenorio – salto alto
Lina Licona – 400 metros planos
Damaris Palomeque – heptatlón
Relevo 4×100 m. femenino – Marlet Ospino, Angélica Gamboa, Danna Banquez y María Maturana
Relevo 4×100 m. masculino – Deiner Guaitoto, Enoc Marun, Pedro Agualimpia y Ronal Longa
Bowling
María José Rodríguez – individual femenino
Ciclismo de pista
Kevin Quintero – keirin
Stefany Cuadrado – velocidad
Judo
Andrés Restrepo y Edwin Gómez – Nage No Kata (judo)
Gimnasia rítmica
Oriana Viñas – All-around individual femenino
Final individual equipos – Oriana Viñas, Emiliana Vargas y Natalia Drezeer
PLATAS
Atletismo
María Isabel Arboleda – salto alto
Ciclismo de pista
Cristian Ortega – keirin
Luna Álvarez – velocidad
Brayan Sánchez y Juan Arango – madison masculino
Bowling
Juliana Franco – individual femenina
Alfredo Quintana – individual masculino
Judo
Equipo mixto combate – Francisco Balanta, Daniel Paz, Cindy Mera, María Villalba, Luisa Bonilla, Brigitte Carabalí, Brenda Olaya y Duván Nieto
Laura Jaramillo y Pamela Hernández – kame no kata
Junior Hernández y Cristian Ortiz – Kime no kata
BRONCES
Triatlón
Carolina Velásquez – individual femenino
Carlos Quinchará – individual masculino
Valentina Álvarez y Carolina Velásquez – parejas femenino
Futsal
Equipo masculino
Ecuestre
Prueba de equipo dos rondas iguales – Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez
Boxeo
Yerlin Quiñones – 51 kg. femenino
Juan Franco – 70 kg. masculino
Más noticias de Deporte