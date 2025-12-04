Minuto30
    Colombia supera los 100 oros y afianza su liderato en los Juegos Bolivarianos
    Colombia arrasa en los Juegos Bolivarianos 2025, superando las 100 medallas de oro y afianzando su liderato en el medallero con resultados históricos. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Compartir:
    Resumen: Colombia consolidó su dominio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 al superar la barrera de las 100 medallas de oro, alcanzando un total de 107 oros, 92 platas y 63 bronces para 263 preseas en total al cierre de la jornada del miércoles 3 de diciembre. Este notable desempeño se cimentó en disciplinas como el atletismo y el ciclismo de pista, donde cosecharon múltiples títulos (incluyendo el campeonato de pista con 9 oros), sumándose además oros en gimnasia rítmica, judo, bowling y el campeonato en futsal masculino, manteniendo así un liderazgo inquebrantable en el medallero general.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia ha superado la impresionante barrera de las 100 medallas de oro en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, consolidando su dominio en el medallero general.

    Al cierre de la jornada de este miércoles 3 de diciembre, el país acumuló un total de 107 preseas doradas, sumando 92 de plata y 63 de bronce, para un gran total de 263.

    Este notable desempeño se vio reflejado en diversas disciplinas, incluyendo el atletismo, el ciclismo de pista, la gimnasia rítmica, el judo, el bowling, el futsal, el ecuestre y el triatlón.

    El atletismo y el ciclismo de pista fueron pilares en la cosecha de oros del día. En la pista, Colombia consiguió cinco títulos más gracias a las actuaciones de Hellen Tenorio, Lina Licona, Damaris Palomeque y los poderosos relevos 4×100 masculino y femenino.

    Por su parte, el Velódromo de la Videna fue testigo de los oros de Stefany Cuadrado en velocidad y Kevin Quintero en keirin, permitiendo a la delegación nacional dominar el ciclismo de pista con nueve oros de doce posibles, un balance que asciende a 16 medallas en total para la disciplina.

    Otras disciplinas también contribuyeron significativamente al hito. La gimnasia rítmica celebró la victoria de Oriana Viñas, quien se llevó el oro del All-around individual con 102.140 puntos, además de liderar la final individual por equipos junto a Emiliana Vargas y Natalia Drezeer.

    En el inicio del bowling, María José Rodríguez consiguió el primer puesto en la prueba individual femenina con 1.328 puntos. Finalmente, en el judo, Andrés Restrepo y Edwin Gómez se colgaron el oro en la modalidad de kata (Nage No Kata) en la jornada de cierre.

    La jornada también estuvo marcada por medallas en deportes colectivos y otras categorías. La selección de futsal masculina de Colombia finalizó su participación en el certamen logrando el campeonato al superar a Venezuela en la tanda de penaltis por 4-2.

    En cuanto a los deportes ecuestres, el equipo colombiano de salto, integrado por Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez, obtuvo el bronce en la final con un acumulado de 25.67.

    Además, se sumaron preseas en el triatlón y el béisbol se mantuvo con paso perfecto. Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el arranque de las competencias de triatlón.

    Mientras tanto, en béisbol, el seleccionado nacional aseguró su cuarta victoria en el round robin tras superar 9-0 a El Salvador, preparándose para enfrentarse a Curazao y buscar la gran final el próximo viernes. Colombia continúa brillando en los juegos, y este jueves el boxeo buscará sumar más oros con la disputa de cinco finales.

    Medallas de Colombia – miércoles 3 de diciembre:

    OROS

    Atletismo

    Hellen Tenorio – salto alto

    Lina Licona – 400 metros planos

    Damaris Palomeque – heptatlón

    Relevo 4×100 m. femenino – Marlet Ospino, Angélica Gamboa, Danna Banquez y María Maturana

    Relevo 4×100 m. masculino – Deiner Guaitoto, Enoc Marun, Pedro Agualimpia y Ronal Longa

    Bowling

    María José Rodríguez – individual femenino

    Ciclismo de pista

    Kevin Quintero – keirin

    Stefany Cuadrado – velocidad

    Judo

    Andrés Restrepo y Edwin Gómez – Nage No Kata (judo)

    Gimnasia rítmica

    Oriana Viñas – All-around individual femenino

    Final individual equipos – Oriana Viñas, Emiliana Vargas y Natalia Drezeer

    PLATAS

    Atletismo

    María Isabel Arboleda – salto alto

    Ciclismo de pista

    Cristian Ortega – keirin

    Luna Álvarez – velocidad

    Brayan Sánchez y Juan Arango – madison masculino

    Bowling

    Juliana Franco – individual femenina

    Alfredo Quintana – individual masculino

    Judo

    Equipo mixto combate – Francisco Balanta, Daniel Paz, Cindy Mera, María Villalba, Luisa Bonilla, Brigitte Carabalí, Brenda Olaya y Duván Nieto

    Laura Jaramillo y Pamela Hernández – kame no kata

    Junior Hernández y Cristian Ortiz – Kime no kata

    BRONCES

    Triatlón

    Carolina Velásquez – individual femenino

    Carlos Quinchará – individual masculino

    Valentina Álvarez y Carolina Velásquez – parejas femenino

    Futsal

    Equipo masculino

    Ecuestre

    Prueba de equipo dos rondas iguales – Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez

    Boxeo

    Yerlin Quiñones – 51 kg. femenino

    Juan Franco – 70 kg. masculino

    Compartir:
