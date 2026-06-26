Resumen: El Ejército destruyó tres explosivos improvisados en Briceño, Antioquia, que habrían sido instalados por disidencias del Frente 36 de alias 'Calarcá'.

Ejército destruyó tres explosivos que habrían sido instalados por disidencias en Briceño, Antioquia

Las autoridades destruyeron tres explosivos en Briceño que, al parecer, habían sido instalados por integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

El hallazgo se registró en el corregimiento Travesías, zona rural de este municipio del Norte de Antioquia, donde las tropas evitaron un posible riesgo para la población civil.

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, quienes ubicaron los artefactos explosivos improvisados y realizaron su destrucción de manera controlada.

Según la información entregada por la institución, los explosivos estaban activados mediante cable de mando y habían sido instalados en un corredor de tránsito obligado para los habitantes de la zona, lo que representaba un alto peligro tanto para la comunidad como para las tropas que desarrollan operaciones militares en el sector.

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El hallazgo ocurrió menos de 24 horas después de que las disidencias protagonizaran nuevas acciones violentas en el Norte antioqueño. En el municipio de Valdivia, integrantes de este grupo armado ilegal instalaron cuatro artefactos explosivos sobre la Troncal de Occidente y, además, hostigaron a unidades del Ejército Nacional.

Con la destrucción de los explosivos en Briceño, el Ejército aseguró que se protege la vida de los habitantes y de los uniformados desplegados en el territorio, al tiempo que continúan las operaciones militares para neutralizar las acciones de las disidencias y demás grupos armados organizados que delinquen en el Norte de Antioquia.

#EsNoticia | En el corregimiento Travesías, municipio de Briceño, #Antioquia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la de #CuartaBrigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada tres artefactos explosivos improvisados, presuntamente instalados por integrantes… pic.twitter.com/lrqh1HDoEL — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 26, 2026

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