Ejército destruyó siete minas ‘quiebrapatas’ en zona rural de Anorí, Antioquia

Resumen: Ejército Nacional destruyó 7 minas antipersonales. Tensión en el Nordeste por pugna entre Farc, ELN y Clan del Golfo.

En las últimas horas, hombres del Batallón de Infantería N.° 42 ‘Batalla de Bomboná’ ubicaron y destruyeron de manera controlada siete minas antipersonales que habían sido sembradas en caminos veredales en el municipio de Anorí, Antioquia.

Estos artefactos, verdaderas trampas mortales, son atribuidos a la Estructura 36 de las disidencias de las FARC, que busca frenar a toda costa el avance de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el operativo no se quedó solo en el desminado. La Brigada 14 se enfrascó en un combate, dejando como saldo un presunto integrante del Frente 36 muerto en desarrollo de las operaciones.

El panorama en municipios como Anorí, Segovia y Remedios es de terror. Actualmente, las comunidades están atrapadas en una triangulación del conflicto entre las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo (EGC).

El Ejército aseguró que mantendrá la ofensiva en la zona para garantizar que los habitantes puedan volver a transitar sin el miedo de perder la vida en cada paso.

Por ahora, las tropas permanecen en los puntos críticos de Anorí, mientras los organismos de derechos humanos piden corredores humanitarios para las familias que se encuentran sitiadas por los enfrentamientos entre las tres estructuras que se disputan el botín minero de la región.

