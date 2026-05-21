Ejército destruye explosivo que estaba listo para ser activado en zona rural de Andes

En zona rural del municipio de Andes, Antioquia, las autoridades militares reportaron la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado que habría sido instalado en la vereda Guaimaral, en medio de labores de control territorial.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, la acción fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada, quienes durante operaciones en el sector detectaron el elemento explosivo.

El artefacto, según el reporte oficial, se encontraba acondicionado para ser activado mediante cable mando, lo que representaba un riesgo tanto para la población civil como para las unidades que operan en la zona.

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Ante el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se procedió a la intervención del equipo especializado en explosivos y demoliciones EXDE, encargado de realizar la destrucción controlada del dispositivo.

#LoÚltimo | En la vereda Guaimaral, del municipio de Andes, #Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara de la #CuartaBrigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado instalado al parecer por integrantes del… pic.twitter.com/2nvov2qPbD — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 21, 2026

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos busca prevenir afectaciones a la comunidad y garantizar la seguridad de las tropas que realizan presencia en el área rural del municipio.

Finalmente, el material fue neutralizado sin que se registraran personas lesionadas ni daños en la zona, mientras continúan las operaciones militares en el sector con el fin de verificar posibles riesgos adicionales y mantener el control del territorio.