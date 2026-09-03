¡Evitaron una tragedia! El Ejército neutralizó peligroso explosivo en Guaviare

Resumen: El Ejército destruyó un artefacto explosivo improvisado atribuido a disidencias en la vereda Nueva Primavera de El Retorno, Guaviare.

Un operativo de control territorial adelantado por las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare permitió neutralizar una grave amenaza para la población civil y la fuerza pública.

Tropas pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, a través del Batallón de Despliegue Rápido N.° 29 del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron un dispositivo explosivo improvisado que había sido acondicionado en la vereda Nueva Primavera, jurisdicción rural del municipio de El Retorno.

El hallazgo se produjo durante maniobras de patrullaje y reconocimiento en la zona. Al detectar la presencia de la carga letal, los uniformados activaron los protocolos de seguridad correspondientes y procedieron a la detonación controlada del artefacto explosivo.

Según las autoridades, este elemento habría sido instalado por integrantes de la estructura Isaías Carvajal, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc (GAO-r), con la intención de atentar contra las tropas que custodian la región o afectar el tránsito de los campesinos locales.

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Con la neutralización del dispositivo explosivo, las unidades militares lograron desactivar un riesgo inminente en este corredor rural.

La comandancia de la institución confirmó que mantendrá de manera sostenida el despliegue de operaciones de registro y control operacional en las zonas rurales de Meta, Guaviare y Vaupés para neutralizar las acciones de los grupos armados al margen de la ley y brindar protección integral a las comunidades locales.

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