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Resumen: Un ataque con fusil dentro de la Base Militar de Cupiagua en Casanare dejó dos soldados muertos y dos heridos tras una discusión.

¡Tragedia en el cantón militar! Una ‘pelea’ entre soldados terminó con dos muertos en Casanare

Una grave alteración del orden público e intrainstitucional se registró en la mañana de este jueves 3 de septiembre al interior de la Base Militar de Cupiagua, ubicada en el municipio de Aguazul, Casanare.

Un episodio de intolerancia entre uniformados adscritos al Batallón de Infantería N.º 44 terminó en una balacera que dejó como saldo trágico dos soldados sin vida y otros dos lesionados.

Según las informaciones entregadas de manera oficial por el mando militar, uno de los uniformados accionó su arma de dotación reglamentaria en contra de cuatro de sus compañeros de filas tras verse involucrado en una fuerte disputa verbal.

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Los datos preliminares recolectados en el lugar de los hechos indican que el presunto agresor se encontraba prestando servicio en una garita de control de la instalación cuando abrió fuego.

Aunque inicialmente la unidad médica reportó una víctima mortal y tres heridos, la Décima Sexta Brigada de la Octava División emitió un balance posterior en el que confirmó el fallecimiento de un segundo integrante de la tropa militar debido a la severidad de los impactos causados por el armamento de fuego.

Los dos heridos restantes fueron evacuados de urgencia hacia instalaciones hospitalarias del sector para recibir atención especializada.

Ante la gravedad del suceso, la comandancia militar activó de inmediato los protocolos de respuesta interna y coordinó con los cuerpos de investigación judicial los actos urgentes en la zona.

Las autoridades correspondientes trabajan en la reconstrucción analítica del hecho para esclarecer la trayectoria de los disparos, evaluar los testimonios de los soldados e identificar los factores desencadenantes del enfrentamiento entre el personal que custodiaba el cantón.

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