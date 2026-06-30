Ejército destruyó dos explosivos que ponían en riesgo a habitantes de Anorí

Resumen: El Ejército destruyó de manera controlada dos explosivos en una zona rural de Anorí, Antioquia. Los artefactos, que serían del ELN, representaban un riesgo para la comunidad.

Tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada dos explosivos en Anorí que habían sido abandonados en una zona rural del municipio y que representaban un riesgo para los habitantes y las personas que transitan por ese sector del Nordeste antioqueño.

El hallazgo se produjo en la vereda La Soledad, donde soldados de la Brigada 14, adscrita a la Séptima División, ubicaron los artefactos explosivos durante operaciones militares desarrolladas en la zona. Tras detectar la amenaza, activaron el protocolo de seguridad para evitar cualquier afectación a la población civil.

La neutralización estuvo a cargo del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), especializado en la manipulación y destrucción de este tipo de elementos.

Los uniformados realizaron una detonación controlada en el mismo lugar del hallazgo, eliminando el peligro sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los explosivos pertenecerían, al parecer, al grupo armado organizado ELN. No obstante, las autoridades indicaron que esa hipótesis continúa siendo objeto de verificación dentro de las investigaciones correspondientes.

El Ejército Nacional aseguró que mantiene operaciones sostenidas en distintos puntos del Nordeste antioqueño para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y reducir los riesgos para la población.

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