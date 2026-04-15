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    ¿Iban a volar todo? Ejército desactivó 30 explosivos sembrados por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca

    El Ejército halló 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Iban a volar todo! Ejército desactivó 30 explosivos sembrados por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca
    Foto de Ejército Nacional.
    ¿Iban a volar todo? Ejército desactivó 30 explosivos sembrados por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca

    Resumen: El Ejército Nacional neutralizó 30 explosivos en El Tambo, Cauca. Los ataques eran planeados por disidencias de Iván Mordisco.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una contundente operación de control territorial, las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional lograron neutralizar un plan terrorista de gran escala en el suroccidente del país.

    El Batallón de Despliegue Rápido N.° 10 localizó y destruyó de manera controlada 30 artefactos explosivos que habían sido instalados en un corredor estratégico por estructuras criminales bajo el mando de alias Iván Mordisco.

    El hallazgo se produjo en la parte alta de El Filo, en el corregimiento de La Emboscada, municipio de El Tambo, Cauca, una zona donde las disidencias de las Farc pretenden mantener el control mediante el uso indiscriminado de minas y trampas mortales.

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    De acuerdo con el reporte oficial, en menos de 24 horas los uniformados detectaron 11 dispositivos improvisados y 19 artefactos abandonados que pertenecían a la Compañía Fardey Díaz, adscrita a la estructura Carlos Patiño.

    Este atentado frustrado estaba diseñado no solo para frenar el avance de las tropas, sino para sembrar el terror entre los campesinos que transitan por estas rutas rurales.

    El coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, confirmó que la destrucción de este material permitió avanzar en el desminado operacional del territorio, salvaguardando la vida de la población civil que queda expuesta a estas armas no convencionales.

    El Ejército Nacional reafirmó su ofensiva en el Cauca para liberar los corredores rurales de la amenaza terrorista y debilitar las capacidades financieras y logísticas de los grupos armados ilegales.

    ¡Iban a volar todo! Ejército desactivó 30 explosivos sembrados por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca

    Foto de Ejército Nacional.

    ¡Iban a volar todo! Ejército desactivó 30 explosivos sembrados por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca

    Foto de Ejército Nacional.

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    Foto de Ejército Nacional.

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