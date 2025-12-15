Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Así fue como el Ejército desactivó un cilindro explosivo y frustró plan de terror del ELN en Norte de Santander

Una rápida y efectiva operación militar logró frustrar una acción de alto impacto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el corredor estratégico que conecta a Cúcuta con Pamplona.

En las horas de la tarde del pasado 14 de diciembre, el Ejército Nacional desplegó tropas especializadas que lograron neutralizar un peligroso artefacto explosivo instalado por la guerrilla en Norte de Santander.

Las primeras imágenes de la operación, divulgadas al público cerca de la 1:00 p.m., mostraron el trabajo minucioso de las unidades antiexplosivos. El reporte oficial de la Quinta Brigada del Ejército confirmó que la intervención de la Fuerza Pública evitó una tragedia de grandes dimensiones, reduciendo el riesgo inminente para cientos de viajeros.

La amenaza se había materializado en el marco del ‘Paro Armado’ decretado por el ELN, generando zozobra y parálisis en el transporte regional.

Gracias a la intervención militar, se logró el restablecimiento del paso vehicular en el sector del Peaje Los Pinos, en la vía Cúcuta–Pamplona. No obstante, la tranquilidad es parcial: la Fuerza Pública informó que el corredor vial continúa bajo estricta vigilancia.

Se mantiene una presencia permanente del Ejército a lo largo de la ruta para prevenir la instalación de nuevos artefactos terroristas y garantizar la seguridad de la movilidad.

