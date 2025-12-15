Colombia brilló en el Rio Indoor World Series 250 de arquería, celebrado del 12 al 14 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil, al conseguir dos importantes títulos individuales.

Los arqueros nacionales Alejandra Usquiano en la modalidad de compuesto femenino y Andrés Hernández en recurvo masculino U21 se proclamaron campeones de sus respectivas categorías.

Con este triunfo demostraron el gran nivel del tiro con arco colombiano en este certamen de la Indoor World Series, la máxima competición mundial de arquería en interiores.

La delegación colombiana asistió a esta cita de alto nivel con cinco atletas, incluidos tres arqueros olímpicos clasificados a París 2024.

La actuación de Alejandra Usquiano en arco compuesto fue espectacular y llena de dramatismo.

Tras finalizar cuarta en el clasificatorio, la colombiana se abrió camino en las rondas eliminatorias superando desafíos exigentes, incluyendo un desempate (shoot-off) en octavos de final.

El clímax llegó en las semifinales, donde se enfrentó a la número uno del ranking mundial, la mexicana Andrea Becerra, a quien derrotó en un tenso desempate.

Doble Oro para Colombia en el Rio Indoor World Series de Arquería

Usquiano selló su campeonato al vencer a otra mexicana, Dafne Quintero, con un marcador final de 147-144, coronando una jornada épica.

Por su parte, el joven arquero Andrés Hernández dominó la categoría recurvo U21. Hernández lideró la clasificatoria con un puntaje de 574.

En el cuadro eliminatorio, el colombiano avanzó con autoridad, sin ceder un solo set en cuartos de final ante el brasileño Leonardo Da Silva.

Tras superar a otro local en semifinales, Andrés se llevó el oro en la final al imponerse 6-2 al también brasileño Alex Nakahama, demostrando su potencial en la categoría juvenil.

A pesar de los dos oros, la actuación colombiana se destacó aún más, pues en la competencia de arco recurvo masculino, Santiago Arcila, también clasificado a París 2024, luchó hasta el final, concluyendo en la cuarta posición del certamen tras caer en el desempate por la medalla de bronce ante el local Marcus D’Almeida.

Estos resultados confirman el excelente estado de forma y la proyección internacional de los arqueros colombianos de cara a futuros compromisos.

