Ejército destapa campamento del Clan del Golfo e incauta material de guerra en Ituango

Resumen: Operación del Ejército en Ituango permitió la incautación de material de guerra y logística del Clan del Golfo, afectando su capacidad criminal en el norte de Antioquia.

Un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales se registró en el norte de Antioquia, luego de que tropas del Ejército Nacional lograran afectar de manera significativa la capacidad operativa del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Ituango.

La acción militar permitió la ubicación de un campamento clandestino, así como la incautación de abundante munición, material de guerra y equipos de intendencia, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para el sostenimiento logístico del Clan del Golfo en este corredor estratégico del departamento.

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería N.º10, adscritos a la Cuarta Brigada, quienes desplegaron labores de registro y control en la vereda La Palizada, un sector montañoso donde esta estructura ilegal mantiene presencia histórica.

Durante el procedimiento, las tropas hallaron proveedores, elementos de comunicación, material de campaña y munición de diferentes calibres, lo que representa un duro revés para el Clan del Golfo, al afectar su capacidad de movilidad, abastecimiento y ejecución de acciones armadas en la región.

De acuerdo con información militar, este campamento era utilizado como punto de descanso, almacenamiento y planeación de actividades ilícitas, entre ellas extorsiones, control territorial y posibles ataques contra la fuerza pública y la población civil.

El Ejército Nacional reiteró que las operaciones ofensivas continuarán de manera sostenida en el norte de Antioquia, con el objetivo de debilitar las estructuras del Clan del Golfo y garantizar la protección de los habitantes de esta subregión.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna que permita seguir golpeando a los grupos armados organizados que delinquen en el territorio.

