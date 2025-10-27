Ejército asesta nuevo golpe al Clan del Golfo en Antioquia: un integrante abatido y arsenal incautado

Resumen: En una operación militar en zona rural de El Bagre, Antioquia, tropas del Ejército Nacional abatieron a un presunto integrante del Clan del Golfo e incautaron un importante arsenal de guerra. Durante el enfrentamiento, dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. La acción busca debilitar las capacidades armadas de la subestructura Uldar Cardona Rueda, que opera en la región bajo el mando de alias 'Jhon Culón'.

El Ejército Nacional propinó un nuevo golpe a las estructuras del Clan del Golfo en el nordeste antioqueño, durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de El Bagre. En el operativo, un presunto integrante de este grupo armado organizado murió en enfrentamientos con las tropas, y se incautó un importante arsenal de guerra.

En esta ocasión, los esfuerzos se centraron en miembros de la Subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’ y ‘Manuel Alexander Ariza Rosario’, quienes, según información de inteligencia, estarían bajo las órdenes de alias ‘Jhon Culón’, señalado como uno de los cabecillas principales de la organización en esta región.

Durante la operación, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°7, adscritas a la Séptima División, contaron con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades de artillería para garantizar el control del área y neutralizar posibles acciones de ataque por parte de los insurgentes.

El enfrentamiento dejó como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del Clan del Golfo, además de la incautación de dos fusiles, varios proveedores, más de 1.000 cartuchos de munición de distintos calibres, así como material de comunicaciones e intendencia que era utilizado por la estructura ilegal para sus actividades delictivas.

El Ejército confirmó también que dos uniformados resultaron heridos durante el desarrollo de la maniobra. Ambos fueron atendidos en el terreno por el personal médico de combate y luego trasladados al municipio de Caucasia, donde permanecen estables y reciben atención especializada.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones ofensivas y de control territorial en Antioquia, con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades rurales y prevenir acciones terroristas o criminales en la región.