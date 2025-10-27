Brutal crimen en Andes: La cabeza quedó pegada «de un pelo»

Resumen: De momento, se desconoce por completo tanto los móviles que llevaron al violento ataque como la identidad de los responsables, quienes huyeron de la zona tras cometer el crimen.

Minuto30.com . Un violento crimen sacudió la tarde del domingo 26 de octubre en el municipio de Andes, Antioquia. Un hombre, del que aún se desconoce su identidad, fue brutalmente atacado con un arma blanca de gran filo, presuntamente un machete, en la vereda Líbano, corregimiento Chaparrala.

El asesinato se produjo poco antes de las 2:00 de la tarde. La víctima fue encontrada con un nivel de sevicia extremo, describiendo testigos que su cabeza quedó «chilinguiando de un pelo» debido a la profundidad del corte en el cuello.

Misterio Total sobre Responsables y Motivos:

Las autoridades han iniciado de inmediato una investigación para esclarecer este atroz asesinato.

De momento, se desconoce por completo tanto los móviles que llevaron al violento ataque como la identidad de los responsables, quienes huyeron de la zona tras cometer el crimen.

