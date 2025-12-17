Ejército abatió alias ‘Darwin Núñez’ al segundo cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá

Resumen: Alias Darwin Núñez, segundo cabecilla de las disidencias de Calarcá, fue abatido por el Ejército en Caquetá tras intensos combates.

En medio de intensos combates con el Ejército Nacional fue abatido alias Darwin Núñez, considerado el segundo cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente al Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, facción al servicio de alias ‘Calarcá’.

La operación se desarrolló en el departamento del Caquetá y fue ejecutada por tropas de la Sexta División del Ejército, en el marco del Plan Ayacucho Plus.

De acuerdo con información oficial, alias Darwin Núñez era uno de los principales hombres de confianza de ‘Calarcá’ y contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años.

Por su neutralización, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta $640 millones de pesos, debido a su alto perfil y a la gravedad de los delitos que se le atribuían.

Según los reportes de inteligencia militar, este cabecilla inició su accionar delictivo en redes de apoyo al terrorismo y posteriormente integró los frentes 40 y 62 de la extinta guerrilla de las Farc, donde se especializó en labores de inteligencia y explosivismo. Su prontuario incluye múltiples atentados terroristas de alto impacto que dejaron víctimas civiles y uniformados.

Entre los hechos más graves se encuentra un atentado con explosivos contra el esquema de seguridad del exgobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, ocurrido en la vereda Palmeras del Arenoso, en el municipio de Solano, donde murieron dos civiles y cinco policías resultaron heridos. También se le atribuye la activación de un artefacto explosivo en el barrio Morichal de Cartagena del Chairá, ataque que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una menor de edad, y varios heridos.

Alias Darwin Núñez fue además responsable del asesinato del subintendente Ricardo Monroy y del secuestro de 78 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en la vereda Los Pozos, San Vicente del Caguán, quienes fueron atacados con explosivos mientras custodiaban instalaciones petroleras.

Durante la operación militar fueron incautados seis fusiles, una ametralladora calibre 7,62 mm, una pistola, un lanzagranadas M203, más de 3.300 cartuchos, granadas, explosivos, un dron, radios de comunicación y documentación clave que está siendo analizada por inteligencia militar.

Las autoridades destacaron que esta baja representa un golpe contundente a la capacidad militar y financiera de esta estructura criminal en Caquetá y Huila.

