¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

Resumen: El Independiente Medellín, respaldado por la continuidad de Alejandro Restrepo, buscará coronarse campeón de la Copa este miércoles 17 de diciembre ante Atlético Nacional en un Atanasio Girardot a reventar. Con la boletería agotada y la presencia de ambas hinchadas, el "Poderoso" pretende cerrar el año con un título que, más allá del cupo ya asegurado a la Libertadores, representa el orgullo de vencer nuevamente a su rival de patio en una final. El encuentro, precedido por un masivo apoyo de la afición en el hotel de concentración, marcará el cierre de la temporada oficial para el fútbol antioqueño a partir de las 7:30 p. m.