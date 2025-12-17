Minuto30
    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional
    El DIM de Alejandro Restrepo busca el título de Copa ante Nacional en un Atanasio Girardot lleno por la final antioqueña. Foto: DIM
    Resumen: El Independiente Medellín, respaldado por la continuidad de Alejandro Restrepo, buscará coronarse campeón de la Copa este miércoles 17 de diciembre ante Atlético Nacional en un Atanasio Girardot a reventar. Con la boletería agotada y la presencia de ambas hinchadas, el "Poderoso" pretende cerrar el año con un título que, más allá del cupo ya asegurado a la Libertadores, representa el orgullo de vencer nuevamente a su rival de patio en una final. El encuentro, precedido por un masivo apoyo de la afición en el hotel de concentración, marcará el cierre de la temporada oficial para el fútbol antioqueño a partir de las 7:30 p. m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, ratificado por las directivas del Poderoso, buscará sacarle provecho a la localía en la noche de este miércoles, 17 de diciembre.

    Con la asistencia de más de 40 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, y con la presencia de las dos hinchadas, el rojo de la montaña buscará coronarse campeón.

    Si bien, ganar no le aportará nada, pues ya tiene cupo a la Libertadores, se trataría de vencer, de nuevo, en una final a su rival de patio.

    La boletería completamente agotada y la salida de los dos equipos, garantizan una noche maravillosa del fútbol antioqueño.

    Previo al compromiso, ciento de hinchas del ‘Rey de corazones’ acompañaron a los jugadores en el hotel de concentración.

    El juego se disputará desde las 7:30 de la noche en el coloso de la 74, y se convierte, además, en el último partido oficial del año para los dos conjuntos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

