¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

El DIM, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, ratificado por las directivas del Poderoso, buscará sacarle provecho a la localía en la noche de este miércoles, 17 de diciembre.
Con la asistencia de más de 40 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, y con la presencia de las dos hinchadas, el rojo de la montaña buscará coronarse campeón.
Si bien, ganar no le aportará nada, pues ya tiene cupo a la Libertadores, se trataría de vencer, de nuevo, en una final a su rival de patio.
La boletería completamente agotada y la salida de los dos equipos, garantizan una noche maravillosa del fútbol antioqueño.
Previo al compromiso, ciento de hinchas del ‘Rey de corazones’ acompañaron a los jugadores en el hotel de concentración.
El juego se disputará desde las 7:30 de la noche en el coloso de la 74, y se convierte, además, en el último partido oficial del año para los dos conjuntos.
