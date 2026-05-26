Resumen: De persistir la negligencia, la directiva podría enfrentarse a sanciones severas que incluyen multas económicas y arresto.

URGENTE: Bebé de 9 meses con Atrofia Muscular requiere traslado inmediato de Montería a Medellín y la EPS no responde

Minuto30.com .- Un drama humanitario vive una familia en Montería, Córdoba. Jhossel Andrés, un bebé de tan solo 9 meses de edad, se encuentra en un estado de salud crítico tras ser diagnosticado con Atrofia Muscular, una enfermedad degenerativa de alta complejidad.

A pesar de que su vida corre peligro inminente y de que existe una orden judicial clara, la entidad Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. (Savia Salud EPS) se niega a responder, manteniendo al menor en el limbo médico.

Un fallo judicial que la EPS ignora

Ante el deterioro en la salud del lactante, la madre del menor interpuso una acción de tutela para salvar la vida de su hijo.

El fallo: El pasado 19 de mayo, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería aceptó la tutela y ordenó de manera tajante a la EPS autorizar y coordinar un transporte aéreo medicalizado hacia un hospital de mayor complejidad, remisión que se solicita con urgencia a la ciudad de Medellín. La orden también incluye el suministro de viáticos, alojamiento, alimentación y transporte, para el bebé y su madre como acompañante.

Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. hizo caso omiso a la orden del juez, dejando vencer los plazos y condenando al bebé a esperar en una clínica que no cuenta con los especialistas ni la infraestructura acorde a su grave diagnóstico.

Abren Incidente de Desacato contra la representante legal

Ante el silencio y la falta de gestión de la entidad promotora de salud, la madre del menor radicó formalmente un Incidente de Desacato, el cual fue admitido por el despacho judicial el 20 de mayo de 2026.

El juzgado profirió una orden directa a la Dra. Edda Lorena Sintura Gómez, representante legal de Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. (Savia Salud EPS), otorgándole un término máximo e improrrogable de dos (2) días hábiles para que explique las razones del flagrante incumplimiento, tiempo que ya se venció.

De persistir la negligencia, la directiva podría enfrentarse a sanciones severas que incluyen multas económicas y arresto.

El tiempo se agota: Llamado urgente a las autoridades

La Atrofia Muscular es una condición que ataca las células nerviosas y debilita de forma agresiva los músculos del cuerpo, comprometiendo funciones vitales como la respiración en un bebé de tan tierna edad. Para Jhossel Andrés, cada minuto que pasa sin recibir atención médica de tercer o cuarto nivel en Medellín es una sentencia.

La familia hace un llamado desesperado a la Superintendencia de Salud (Supersalud), a la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública para que intervengan de inmediato, obliguen a la EPS a autorizar la ambulancia aérea y eviten una tragedia que es completamente prevenible.

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