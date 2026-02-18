Resumen: Eithan Sebastián, primo de Kevin Acosta, lleva dos meses sin recibir tratamiento para la hemofilia por parte de la Nueva EPS. Familia denuncia negligencia estatal.

Eithan Sebastián, el bebé de dos años que vive el mismo drama de Kevin Acosta por falta de medicinas

Tras el lamentable caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años cuya muerte se convirtió en el símbolo de la crisis sanitaria en Colombia, se conoció que su primo, Eithan Sebastián, vive hoy su propio calvario.

Con apenas dos años de edad, este bebé que padece hemofilia A severa, completa más de dos meses sin recibir el tratamiento que lo mantiene con vida, debido a presuntos incumplimientos de la Nueva EPS.

La historia se repite de forma casi idéntica: la madre de Eithan, Mayerly, denunció que desde el pasado 18 de diciembre la IPS Medicarte dejó de entregar los fármacos tras la terminación de un contrato con la mencionada entidad promotora de salud, dejando al menor en una situación de extrema vulnerabilidad.

La indolencia administrativa ha puesto un precio inalcanzable a la vida del pequeño Eithan, pues su tratamiento mensual asciende a los $40 millones de pesos, una suma que su familia no puede costear.

Este drama no se limita a un solo hogar; son cuatro los integrantes de esta familia que padecen la misma enfermedad y que permanecen desprotegidos ante la mirada impasible del sistema. Mientras el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud han intentado justificar la muerte de Kevin como una falta de prevención por “subirse a una bicicleta”, la familia responde que el verdadero culpable es la falta de medicamentos, la misma carencia que hoy tiene en jaque el futuro del pequeño Eithan Sebastián.

Para los padres del bebé, es imposible mantenerlo “bajo llave” para evitar cualquier tropiezo, cuando la verdadera solución radica en la entrega oportuna de los insumos que el Estado está obligado a garantizar.

