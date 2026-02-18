Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

A tiros lo mataron en la vereda Cimarrona del Carmen de Viboral

Minuto30.com .- La tarde de este martes 17 de febrero fue escenario de un nuevo ataque sicarial en El Carmen de Viboral. Hacia las 5:40 p. m., residentes del sector Novaventa, ubicado en la vereda Cimarrona, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala.

La víctima, un hombre de 31 años, fue encontrada a solo 20 minutos del casco urbano. Según el informe técnico de los peritos judiciales, el cuerpo presentaba heridas mortales localizadas en el cuello y la cabeza, lo que confirmaría un ataque sicarial directo y a corta distancia.

Hipótesis: La sombra del microtráfico

Aunque las investigaciones apenas comienzan, personas que conocían al hoy fallecido revelaron que el crimen podría estar relacionado con problemas de microtráfico.

En esta jurisdicción, la seguridad se ha visto degradada por la presencia y disputa de tres grandes estructuras:

GDO El Mesa: Con fuerte control en las zonas urbanas y expansión rural.

GAO Clan del Golfo: Quienes intentan consolidar corredores de movilidad hacia el Magdalena Medio.

Grupos Delincuenciales Locales (GDL): Bandas menores que operan bajo el sistema de “outsourcing” criminal.

Panorama judicial en el Oriente

Este caso se registró horas antes al ocurrido en Marinilla, donde un joven fue sacado de su casa, en zona rural y asesinado por encapuchados.