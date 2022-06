Este viernes, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal compartió un mensaje para sus críticos, tras los constantes señalamientos que ha recibido en las últimas semanas luego de su constante participación por medio de sus redes sociales en las pasadas elecciones presidenciales de Colombia.

El pedalista escribió en su cuenta de Twitter que los mensajes no lo «perturban».

A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!! 🇨🇴

