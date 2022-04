El ciclista colombiano Egan Bernal, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, a parte de tocar temas políticos, llenó de ilusión a sus seguidores con un supuesto regreso a competencia, luego de anunciar que vuelve a Europa.

«Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental», escribió Bernal, el cual ya se encuentra sano y a finales del próximo mes podría regresar a las grandes carreras, conforme a la información de los médicos quienes además informaron que sus entrenadores serán quienes confirmen esta decisión.

En cuanto a lo político en el país, el corredor del INEOS, expresó: «No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande».

«Alguien que divida no merece ser presidente», agregó Egan, quien en conclusión expresó que sus palabras eran algo que «se tenía que decir y se dijo».

Cabe recordar que hace poco Bernal reconoció que fue muy afortunado: «Tuve suerte de contar con muy buenos doctores, eso ayudó mucho en el proceso de la recuperación».

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022