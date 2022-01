¡Qué rabia! Conductor casi nos mata a Egan Bernal

INEOS Grenadiers, equipo del ciclista Egan Bernal, confirmó el accidente que tuvo el colombiano en la vía de Guachancipá e informó el primer reporte médico.

«Podemos confirmar que Egan Bernal fue llevado al hospital luego de un accidente de entrenamiento en un campamento del equipo en Colombia esta mañana» fue el mensaje emitido por el club británico en sus redes sociales y además informó que proporcionará cualquier novedad que ocurra con el ciclista colombiano.

El equipo a su vez comentó que «fue acompañado al hospital por personal médico del equipo y estaba consciente al llegar, se encuentra estable y en proceso de evaluación adicional”.

Egan chocó esta mañana contra un bus en el departamento de Cundinamarca mientras realizaba su entrenamiento junto a un grupo de compañeros entre los que destacan Ríchard Carapaz, Daniel Martínez, Omar Fraile, Brandon Rivera, Andrey Amador y Carlos Rodríguez.

We can confirm Egn Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.

We will provide a further update on Egan's condition in due course.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 24, 2022