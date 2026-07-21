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Resumen: Estados Unidos manifestó su disposición para apoyar la recuperación económica de Colombia y trabajar con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Estados Unidos promete apoyo a De la Espriella para reactivar la economía de Colombia

El Gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de trabajar con la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella para impulsar la recuperación económica de Colombia, fortalecer la inversión y promover la cooperación con organismos financieros internacionales.

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien informó sobre la reunión sostenida la semana pasada en Washington con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Durante el encuentro, el funcionario felicitó al nuevo gobierno por su triunfo electoral y expresó el interés de avanzar en una agenda conjunta enfocada en el crecimiento económico del país.

Según Bessent, el Departamento del Tesoro espera coordinar acciones con el próximo gobierno para promover políticas que incentiven la inversión, fortalezcan la economía colombiana y consoliden el apoyo de entidades multilaterales. Agregó que esa cooperación también estará orientada a enfrentar fenómenos como la corrupción y el narcotráfico.

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Por su parte, José Manuel Restrepo calificó el encuentro como una oportunidad para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

A través de un mensaje público, aseguró que el nuevo gobierno buscará trabajar de manera coordinada con Estados Unidos, resaltando que la relación se fundamenta en valores compartidos, confianza mutua y objetivos comunes.

La administración de Abelardo de la Espriella asumirá funciones el próximo 7 de agosto y ha manifestado su intención de estrechar la cooperación con Washington en asuntos económicos, comerciales y de seguridad.

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