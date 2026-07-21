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Resumen: Un taxista condenado a 28 años y 5 meses de prisión por atropellar a 11 personas en Bogotá enfrentará además otro proceso tras la muerte de un menor.

Justicia condenó al taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Un juez penal de conocimiento condenó a 28 años y 5 meses de prisión a José Eduardo, el taxista que atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, el pasado 8 de noviembre de 2025.

La investigación estableció que el taxista condenado conducía un vehículo de servicio público bajo un grado tres de alcoholemia y excediendo los límites de velocidad cuando perdió el control del automotor y embistió a un grupo de personas que caminaba por el barrio Santa Rita.

Como resultado del impacto, once integrantes de una misma familia sufrieron lesiones de distinta gravedad. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad que quedó gravemente herido y cuyo fallecimiento, ocurrido días después, dio origen a un nuevo proceso penal en contra del conductor.

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Tras valorar el material probatorio presentado por el ente acusador, el juez declaró responsable al taxista por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones personales simples.

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Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 19,42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado para ejercer funciones y cargos públicos durante el mismo tiempo de la condena.

La Fiscalía informó que el procesado continúa vinculado a otra actuación judicial por el delito de homicidio agravado, derivado de la muerte del menor que inicialmente había sobrevivido al atropellamiento, pero falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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