Nuevo bombardeo de EE.UU. a embarcaciones en el Pacífico: seis muertos

Resumen: Estados Unidos confirmó un bombardeo contra embarcaciones que salieron de Venezuela con presuntos miembros del Tren de Aragua. Seis muertos deja la operación militar en aguas internacionales del Pacífico oriental.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes un bombardeo estadounidense contra dos embarcaciones que, según el Departamento de Defensa, transportaban estupefacientes y eran operadas por presuntos narcoterroristas vinculados al cartel del Tren de Aragua, procedentes de Venezuela.

Los ataques ocurrieron en aguas internacionales del Pacífico oriental y dejaron seis muertos, de acuerdo con el funcionario del Pentágono, Pete Hegseth.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a los terroristas de los carteles que buscan dañar a nuestro país y a nuestra gente”, declaró Hegseth tras confirmar la operación.

El bombardeo estadounidense fue autorizado contra las embarcaciones luego de detectarse su paso por una ruta de tránsito conocida por el tráfico de drogas en la región. Cada nave llevaba tres personas a bordo, todas fallecidas durante la operación militar. De acuerdo con reportes oficiales, el ataque formaría parte de una serie de operaciones antinarcóticos desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, la ONU condenó la acción militar y aseguró que “no existe ninguna justificación legal” para los bombardeos, que se han extendido a aguas internacionales. El organismo pidió una investigación “rápida, independiente y transparente” para establecer posibles violaciones al derecho internacional y determinar responsabilidades.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025



