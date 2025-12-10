Resumen: Estados Unidos incautó un petrolero en aguas cercanas a Venezuela, una acción que el presidente Donald Trump presentó como una de las mayores operaciones de su país. El barco, previamente sancionado por Washington, representaría un nuevo golpe para la ya limitada capacidad de exportación petrolera venezolana. La medida incrementa la tensión entre ambos gobiernos, en medio de la estrategia estadounidense de presión contra Nicolás Maduro y de crecientes operaciones militares en el Caribe.

EE. UU. incauta un petrolero cerca de Venezuela y aumenta la presión sobre el gobierno de Maduro

La tensión entre Washington y Caracas escaló nuevamente este miércoles luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que fuerzas de su país detuvieron un petrolero en aguas cercanas a Venezuela. El anuncio lo hizo durante un encuentro con líderes empresariales en la Casa Blanca, donde destacó que se trataba de una embarcación de grandes dimensiones.

Trump subrayó la magnitud del operativo al afirmar: “Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, una declaración que captó de inmediato la atención internacional. Horas antes, la agencia Bloomberg había adelantado la noticia, citando fuentes familiarizadas con la operación, e indicando que el buque se encontraba bajo sanciones de Washington.

La incautación representa un nuevo golpe a la ya limitada capacidad de exportación petrolera de Venezuela y podría desincentivar aún más a las navieras que transportan crudo venezolano, ante el riesgo de enfrentar sanciones o medidas punitivas por parte del gobierno estadounidense.

Un capítulo más en la confrontación bilateral

En los últimos meses, la administración Trump ha intensificado su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de mantener redes criminales internacionales, señalamientos que Caracas rechaza categóricamente. Paralelamente, las fuerzas estadounidenses han ampliado su presencia en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico, acciones que incluyen la destrucción de embarcaciones y operaciones militares contra organizaciones ilegales.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del petrolero interceptado, la bandera bajo la que navegaba ni el punto exacto donde ocurrió la incautación.

Mientras continúan los cruces de declaraciones, la confiscación del petrolero añade un nuevo episodio a la ya compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela, avivando la preocupación diplomática en América Latina y en la comunidad internacional.