Edwin Cardona se cansó de los rumores: esto dijo de su continuidad en Racing

En la tarde de este jueves, 3 de noviembre, Edwin Cardona no se aguantó más y habló por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales para aclarar su situación con Racing Club de Argentina.

Varios rumores empezaron a sonar referentes a su continuidad y más, tras los hechos extra futbolísticos por los que fue apartado del plantel en su momento.

Por esta razón, a través de una carta el colombiano manifestó su tristeza por las situaciones suscitadas con ‘La Academia’ y dio claridad de los hechos, que se han vuelto tendencia con la afirmación: “Edwin Cardona decidió retirar sus pertenencias y no presentarse más a entrenar”.

Comentario al cual el volante le salió al paso y aclaró que fue el club, Racing quien le otorgó licencia de vacaciones y no fue él quien decidió marcharse como lo afirman algunos medios de comunicación argentinos.

Finalmente Cardona expresó que quiere revertir la situación y su deseo es poder continuar en Racing, por lo que estará a la espera de lo que las directivas del equipo le comuniquen en los próximos días.

Cabe mencionar que el paso de Edwin Cardona por el club de Avellaneda no ha sido el más positivo. Llegó en 2022, jugando 23 partidos, 9 como titular, donde marcó dos goles, pero no logró consolidarse en el once inicial del director técnico Fernando Gago.