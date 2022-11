[VIDEO] ¡Confirmado! Piqué se retira del Barcelona y del fútbol profesional

in

En los últimos meses, Gerard Piqué no ha pasado por su mejor momento. El futbolista español ha sido blanco de críticas de los medios de comunicación por su rendimiento en el Barcelona. Aparte de eso, la prensa rosa lo ha atacado con tantos rumores que no hay un día en que no sea el protagonista de alguna noticia, luego de separarse de la colombiana Shakira.

Tras guardar silencio frente a tantos ataques por su vida personal, el futbolista habló: anunció una decisión que ningún aficionado al fútbol se esperaba.

«Culés, soy Gerard. Hace semanas y meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no dije nada. Pero ahora seré yo quien les hable de mí», expresa el español por medio de un emotivo video con el que anuncia que el próximo partido entre Barcelona y el Almería, será su último juego con el Barça.

«Como muchos de ustedes, he sido del Barcelona desde siempre. Soy de una familia muy futbolera y muy culé. De pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona. Últimamente, he pensado mucho en aquel niño, en qué hubiera pensado el Gerard de pequeño», agrega.

«Hace veinticinco años que llegué al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barcelona me lo ha dado todo», expresa el español.

Y añade: «Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo».

Teniendo presente el aprecio que siente por el equipo de sus amores, Gerard dice: «Quiero decirles que es el momento de cerrar el ciclo. Siempre he dicho que después del Barcelona no hay otro equipo y así será».

Pese a que el mensaje se ha entendido como su retiro del fútbol profesional, Gerard Piqué hace parte de la prelista de España para disputar el Mundial de Qatar 2022.