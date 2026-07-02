¡Desde el jardín les enseñan a decir ‘no’! Bello impulsa estrategia para prevenir la violencia sexual

Resumen: La educación sexual en Bello llega a colegios con jornadas para estudiantes, docentes y padres sobre prevención de violencias sexuales, consentimiento y salud sexual.
La educación sexual en Bello hace parte de una estrategia que adelanta la alcaldía para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos desde los primeros años de vida.
Las jornadas son lideradas por la Secretaría de Salud, a través del componente de Salud Sexual y Reproductiva y Maternidad Segura, y se desarrollan en instituciones educativas del municipio con actividades dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia.
En los niveles de Jardín y Primaria, las actividades se enfocan en enseñar a los menores a reconocer su cuerpo mediante herramientas pedagógicas adaptadas a su edad.
Durante las charlas se trabaja el respeto por el cuerpo, el consentimiento y la identificación de situaciones de riesgo, además de explicar cuáles son las zonas del cuerpo que pueden ser tocadas de manera social, aquellas donde cada niño puede establecer límites y las partes íntimas que no deben ser vulneradas.
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Para los estudiantes de bachillerato, la educación sexual en Bello incluye espacios de diálogo sobre los cambios físicos y emocionales propios de la adolescencia, las relaciones interpersonales saludables y la construcción de proyectos de vida.
También se promueve la toma de decisiones informadas y la importancia de aplazar el inicio de las relaciones sexuales hasta alcanzar una mayor madurez física y emocional.
En los grados noveno, décimo y undécimo, las capacitaciones abordan temas como métodos de planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión sexual y el uso adecuado del preservativo. Estas actividades se apoyan en simuladores pedagógicos para fortalecer el aprendizaje práctico.
La estrategia también involucra a padres y docentes, quienes reciben orientación para abordar la sexualidad de manera abierta y responsable con niños y adolescentes.
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