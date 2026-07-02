Resumen: La educación sexual en Bello llega a colegios con jornadas para estudiantes, docentes y padres sobre prevención de violencias sexuales, consentimiento y salud sexual.

¡Desde el jardín les enseñan a decir ‘no’! Bello impulsa estrategia para prevenir la violencia sexual

La educación sexual en Bello hace parte de una estrategia que adelanta la alcaldía para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos desde los primeros años de vida.

Las jornadas son lideradas por la Secretaría de Salud, a través del componente de Salud Sexual y Reproductiva y Maternidad Segura, y se desarrollan en instituciones educativas del municipio con actividades dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia.

En los niveles de Jardín y Primaria, las actividades se enfocan en enseñar a los menores a reconocer su cuerpo mediante herramientas pedagógicas adaptadas a su edad.

Durante las charlas se trabaja el respeto por el cuerpo, el consentimiento y la identificación de situaciones de riesgo, además de explicar cuáles son las zonas del cuerpo que pueden ser tocadas de manera social, aquellas donde cada niño puede establecer límites y las partes íntimas que no deben ser vulneradas.

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Para los estudiantes de bachillerato, la educación sexual en Bello incluye espacios de diálogo sobre los cambios físicos y emocionales propios de la adolescencia, las relaciones interpersonales saludables y la construcción de proyectos de vida.

También se promueve la toma de decisiones informadas y la importancia de aplazar el inicio de las relaciones sexuales hasta alcanzar una mayor madurez física y emocional.

En los grados noveno, décimo y undécimo, las capacitaciones abordan temas como métodos de planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión sexual y el uso adecuado del preservativo. Estas actividades se apoyan en simuladores pedagógicos para fortalecer el aprendizaje práctico.

La estrategia también involucra a padres y docentes, quienes reciben orientación para abordar la sexualidad de manera abierta y responsable con niños y adolescentes.

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