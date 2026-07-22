Así impulsa Medellín la educación desde la primera infancia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín fortalece la educación inicial con atención integral para 312 niñas y niños en 14 instituciones educativas oficiales.

La Alcaldía de Medellín avanza en el fortalecimiento de la educación inicial con una estrategia que actualmente beneficia a 312 niñas y niños de cuatro años en 14 instituciones educativas oficiales de la ciudad.

La iniciativa busca garantizar un aprendizaje de calidad desde los primeros años de vida mediante un modelo de atención integral desarrollado en articulación entre la Secretaría de Educación y el programa Buen Comienzo.

Los menores participan en actividades pedagógicas enfocadas en potenciar sus capacidades a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del entorno, herramientas que favorecen su desarrollo integral y facilitan una transición más adecuada hacia los siguientes niveles del sistema educativo.

De acuerdo con la alcaldía, el propósito es consolidar el grado Jardín como una etapa que permita fortalecer habilidades de autonomía y preparar a los estudiantes para su ingreso a transición y posteriormente a la educación básica primaria.

Mientras la Secretaría de Educación aporta el servicio educativo y el equipo docente, Buen Comienzo complementa la atención con un grupo interdisciplinario integrado por profesionales en nutrición, psicología, educación especial, coordinación y auxiliares pedagógicas.

Lea también: ¡La ‘Reina’ vuelve a casa! Arelys Henao celebrará sus 30 años de carrera con un histórico concierto en La Macarena

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este acompañamiento también incluye acciones para promover la salud, la inclusión y el trabajo conjunto con las familias.

La estrategia cuenta con 15 docentes especializados en educación inicial, quienes reciben formación permanente y acompañamiento técnico para fortalecer las prácticas pedagógicas en las aulas, adaptándolas a las necesidades propias de la primera infancia.

Adicionalmente, la alcaldía impulsa la Red de Educación Inicial, un espacio de intercambio entre docentes, directivos y aliados estratégicos que busca compartir experiencias, fortalecer el trabajo colaborativo y promover mejoras continuas en la atención educativa de los niños y niñas durante sus primeros años de formación.

Más noticias de Medellín