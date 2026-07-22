Resumen: La indiscutible 'Reina de la Música Popular' emocionó a sus seguidores paisas al confirmar que festejará tres décadas de exitosa trayectoria en su amada "Ciudad de la Eterna Primavera"

¡La ‘Reina’ vuelve a casa! Arelys Henao celebrará sus 30 años de carrera con un histórico concierto en La Macarena

Minuto30.com .- ¡Preparen los sombreros y afinen las gargantas! La icónica cantante colombiana Arelys Henao acaba de encender las redes sociales con un anuncio muy esperado por sus miles de fanáticos en Antioquia. A través de su cuenta oficial, la artista confirmó su regreso a la capital antioqueña para una velada que promete hacer historia.

«Medellín, su hija está aquí»

Con un emotivo mensaje en sus plataformas digitales, la intérprete de grandes éxitos del despecho oficializó su presentación: «¡En la ciudad de la eterna primavera 🌸! Medellín, su hija está aquí, la Reina de la Música Popular llega a Medellín», publicó Henao desatando la euforia inmediata de su fanaticada.

El escenario elegido para este magno evento es el emblemático Centro de Eventos La Macarena, el cual vibrará al ritmo de la música popular el próximo sábado 7 de noviembre.

Tres décadas de éxitos ininterrumpidos

El concierto no será una presentación más en la agenda de la artista. Este evento tiene un significado profundamente especial, ya que servirá como la gran celebración oficial de sus 30 años de historia musical.

Durante estas tres décadas, Arelys Henao ha logrado romper barreras en una industria tradicionalmente dominada por hombres, erigiéndose como la máxima exponente femenina del género, abanderando los derechos de las mujeres y convirtiendo sus vivencias en himnos de cantina que resuenan en todo el país.