Resumen: Más de 27.000 estudiantes del Bajo Cauca antioqueño, entre El Bagre, Caucasia y Cáceres, asisten temporalmente a clases en semiescolaridad debido a bloqueos y problemas de orden público derivados del paro minero. La Secretaría de Educación autorizó esta medida para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad de la formación, mientras hace un llamado para restablecer la seguridad en la zona.

¡Educación en jaque! Más de 27.000 niños sin clases normales por el paro minero en el Bajo Cauca

Cerca del 50 % de los estudiantes del Bajo Cauca antioqueño se encuentran en semiescolaridad debido a los bloqueos y la incertidumbre generada por el paro minero que afecta la región.

En total, 27.400 niños, niñas y jóvenes de los municipios de El Bagre, Caucasia y Cáceres han visto modificada su jornada educativa, mientras la Secretaría de Educación de Antioquia busca garantizar la continuidad de sus procesos formativos.

En el municipio de El Bagre, todos los estudiantes se encuentran en semiescolaridad o desarrollando actividades pedagógicas en casa. Por su parte, en Caucasia y Cáceres, aproximadamente la mitad de los alumnos permanece bajo esta modalidad. La medida se tomó para proteger la integridad de los estudiantes ante los bloqueos en vías y las condiciones de orden público que preocupan a padres y docentes.

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Impacto en la alimentación escolar

La interrupción parcial de las clases también ha afectado la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya que este se distribuye dentro de las instituciones educativas. Los estudiantes que asisten bajo la modalidad de semiescolaridad no están recibiendo este beneficio, lo que añade un desafío adicional para las familias y autoridades.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, destacó que las sedes educativas continúan abiertas para quienes puedan asistir de manera presencial y reafirmó la importancia de garantizar la seguridad de los estudiantes mientras persista la contingencia.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a restablecer la normalidad y las condiciones de orden público en la subregión, de manera que los alumnos puedan regresar a sus colegios y ejercer plenamente su derecho a la educación, evitando que la crisis del paro minero siga afectando su formación académica.