¡Andaba relajado en Ipiales! Cayó ciudadano ecuatoriano con circular de Interpol por millonarias estafas

Resumen: Autoridades desplegaron exitoso operativo en Ipiales para capturar a ciudadano ecuatoriano requerido por Interpol debido a millonarias estafas.

Un contundente golpe a la delincuencia trasnacional se asestó en la frontera sur de Colombia con la ubicación y entrega de un ciudadano ecuatoriano que era activamente buscado en su país por el delito de estafa.

El resultado de este operativo, ejecutado con precisión en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, fue posible gracias al trabajo articulado entre la entidad oficial Migración Colombia, la Policía Nacional y la agencia policial internacional Interpol, cerrándole el paso a los prófugos..

La detención del ciudadano ecuatoriano se desencadenó cuando las alarmas de los sistemas de información migratoria colombianos detectaron la presencia del extranjero, quien tenía una circular azul activa emitida por las autoridades de Ecuador.

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Tras el cruce de datos en la zona de frontera, oficiales migratorios desplegaron el operativo y se desplazaron hasta un hotel del municipio nariñense.

En el lugar, confirmaron plenamente la identidad del sospechoso y procedieron a interceptarlo para hacer efectiva la orden internacional en su contra.

Posteriormente, el individuo fue remitido y entregado de manera oficial a las autoridades ecuatorianas para que responda por las cuentas pendientes que tiene con la justicia de su nación.

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