Resumen: Ecuador subió de US$3 a US$30 el transporte de crudo colombiano por el oleoducto Sote. La medida es una respuesta a la suspensión de venta de energía de Colombia.

¡Venganza petrolera! Ecuador le clavó un aumento del 900% al transporte del crudo de Colombia

La “guerra” comercial y diplomática entre Colombia y Ecuador ha alcanzado un nuevo y crítico nivel de tensión este martes 27 de enero. En una medida calificada como una retaliación directa, el gobierno de Daniel Noboa decidió incrementar en un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano que transita por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

El costo, que anteriormente era de tres dólares, saltó drásticamente a treinta dólares por barril, afectando principalmente las finanzas de Ecopetrol.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que esta decisión es un acto de “reciprocidad” ante la suspensión del suministro de energía eléctrica por parte del Gobierno de Gustavo Petro y la reciente imposición de aranceles cruzados.

Lea también: ¡Tragedia en el Cauca! Choque entre bus y tractocamión dejó al menos siete muertos en la vía Panamericana

Según la funcionaria, Ecuador está prestando un servicio estratégico para que el petróleo nacional pueda llegar al puerto de Esmeraldas y salir al mercado internacional, evitando las zonas de frontera colombiana donde los constantes atentados de grupos armados impiden el transporte seguro del crudo.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó de manera tajante la medida, tildándola de “unilateral y arbitraria”.

El funcionario aseguró que el gobierno ecuatoriano está utilizando la lucha contra el narcotráfico como una “excusa” para enrarecer el ambiente político y violar acuerdos internacionales vigentes desde 2011.

Según Palma, Colombia estaba lista para iniciar un diálogo franco, pero la respuesta de Quito fue una nueva agresión que golpea especialmente a los pequeños productores de petróleo en el sur del país.

Esta escalada se suma a la “tasa de seguridad” del 30% que Ecuador aplicará a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero y al arancel espejo que Colombia ya impuso a más de veinte productos ecuatorianos. Mientras la diplomacia parece estancada, el sector gremial advierte que el costo de vida en la frontera se disparará.

El ministro Palma convocó al gremio petrolero a buscar alternativas logísticas para no depender de la infraestructura ecuatoriana, asegurando que “buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos, pero no pasarán”.

Más noticias de Colombia