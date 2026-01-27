Resumen: Un grave accidente en la vía Panamericana (sector Pescador, Cauca) entre un bus y una mula dejó siete muertos. La vía permanece cerrada por incendio vehicular.

¡Tragedia en el Cauca! Choque entre bus y tractocamión dejó al menos siete muertos en la vía Panamericana

En la mañana de este martes 27 de enero, al suroccidente del país. Un violento accidente de tránsito ocurrido en la vía Panamericana, exactamente en el sector conocido como Río Cabuyal, corregimiento de Pescador (municipio de Caldono), dejó como saldo preliminar la muerte de siete personas.

El siniestro involucró a una buseta de servicio público y a un vehículo de carga tipo tractocamión, los cuales colisionaron de frente con tal magnitud que ambos automotores terminaron envueltos en llamas.

El reporte inicial de las autoridades de tránsito y los organismos de socorro que llegaron al lugar indica que, tras el impacto, se produjo una fuerte explosión que dificultó las labores de rescate de los pasajeros.

Lea también: ¡En casa hay que ganar! Convocados del DIM para el juego contra el Deportes Tolima

El accidente provocó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte de las estructuras de los vehículos, mientras que varios heridos de gravedad fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de Piendamó y Popayán.

Aunque inicialmente se habló de tres víctimas fatales, con el paso de las horas y las labores de los bomberos en la escena, la cifra de fallecidos ascendió al parecer a siete.

Las primeras hipótesis de los investigadores sugieren que el accidente pudo haberse originado por una presunta invasión de carril por parte de uno de los conductores en este tramo que conecta a Popayán con Cali.

La zona fue acordonada por la Policía de Tránsito y el Ejército Nacional, mientras unidades de criminalística adelantan la inspección técnica de los cadáveres y la recolección de pruebas. Debido a la gravedad de la emergencia y al fuego persistente, el corredor permanece con cierre total.

Desde la administración local de Caldono y los mandos de la Policía Cauca se pidió a los viajeros evitar el paso por este sector y tomar rutas alternas, ya que las labores de limpieza de la calzada y remoción de los vehículos siniestrados podrían tardar varias horas.

Más noticias de Colombia