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Resumen: Capturan taxista en Bogotá con arma modificada y silenciador; autoridades investigan posible vínculo con delitos.

Un caso de taxista armado encendió las alertas de las autoridades en Bogotá, luego de la captura de un conductor que transportaba un arma de fuego oculta dentro de su vehículo.

El hecho se registró en la localidad de Antonio Nariño y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según información oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento se inició cuando uniformados detectaron comportamientos inusuales por parte del conductor mientras transitaba por el barrio Restrepo. Esta situación llevó a los agentes a realizar un requerimiento para verificar la situación.

Sin embargo, el hombre intentó evadir el control y emprendió la huida, lo que motivó la activación de un operativo de cierre en la zona.

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Posteriormente, el vehículo fue interceptado en otro punto cercano, donde se desarrolló un procedimiento que permitió la captura del implicado, mientras otros ocupantes lograron escapar del lugar.

Durante la inspección del automotor, las autoridades encontraron debajo del asiento del conductor un arma de fuego modificada, equipada con un dispositivo para reducir el sonido del disparo. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el taxista armado podría estar vinculado a actividades ilícitas, aunque esto será determinado en el proceso judicial.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el vehículo y el arma incautada, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su posible participación en otros hechos.

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