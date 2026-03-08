¡Alerta en la frontera! Detectan ingreso masivo de 2.400 personas desde Venezuela en plena jornada electoral

Resumen: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre el intento de ingreso irregular de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia por Norte de Santander durante la jornada electoral. Las autoridades desplegaron operativos para controlar la situación y advirtieron a empresas de transporte sobre posibles responsabilidades por facilitar el traslado de estas personas.

El Ministerio de Defensa reportó este domingo un movimiento irregular de personas en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el departamento de Norte de Santander, que ha encendido las alarmas de las autoridades en medio de la jornada electoral.

Según explicó el ministro Pedro Sánchez, las fuerzas de seguridad detectaron el intento de ingreso de aproximadamente 2.400 personas hacia territorio colombiano, pese al cierre fronterizo vigente. Los hechos quedaron registrados en videos de inteligencia, que muestran la magnitud del desplazamiento.

“Precisamente en Norte de Santander tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro señaló que este movimiento no se estaría realizando de manera espontánea, sino que podría existir una organización logística que facilite el traslado de estas personas, incluyendo transporte terrestre. Por ello, hizo un llamado directo a las empresas de transporte para advertir sobre posibles responsabilidades legales en caso de prestar servicios en esta situación.

Esto le podría interesar: A la cárcel pareja señalada de asesinar a golpes a su hija recién nacida “por haber nacido mujer”

“No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito en flagrancia. Este es también un mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal contra la Constitución y la ley”, afirmó Sánchez.

Vigilancia reforzada en Norte de Santander

Las autoridades han desplegado todas las capacidades operativas en la zona para verificar y controlar el ingreso irregular. La Fuerza Pública permanece activa en los pasos fronterizos y corredores viales estratégicos, con el objetivo de impedir irregularidades y garantizar la seguridad en el marco del Plan Democracia.

#ATENCIÓN. Autoridades migratorias detectaron el ingreso irregular de aproximadamente de 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia en medio de la jornada electoral, pese al cierre temporal de la frontera decretado por el Gobierno para garantizar la seguridad de los comicios.… pic.twitter.com/fLr3REIkfq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 8, 2026

Implicaciones durante la jornada electoral

El hecho se suma a otras situaciones que requieren la intervención de las autoridades durante la jornada de votación, según indicó el ministro, quien destacó que la vigilancia y el control territorial son prioritarios para evitar que se presenten irregularidades que puedan afectar el desarrollo normal de las elecciones.

El despliegue operativo incluye el monitoreo de los pasos ilegales y la coordinación con diversas unidades de la Fuerza Pública para garantizar que la medida de cierre de frontera se cumpla y que cualquier intento de cruce irregular sea neutralizado de manera inmediata.

Hasta el momento, no se han reportado situaciones que hayan puesto en riesgo la integridad de las personas involucradas, y las autoridades continúan evaluando la situación para determinar los siguientes pasos frente al intento de ingreso masivo desde Venezuela.