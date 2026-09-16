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Resumen: La Fuerza Pública propinó un importante golpe a la subestructura del Clan del Golfo que delinque en el departamento de Antioquia, logrando la captura de alias "El Perro", señalado como el presunto cabecilla financiero de zona de esta organización narcoterrorista.

En Zaragoza cayó «El Perro», presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

Minuto30.com .- En una operación conjunta y coordinada, tropas de la Brigada 11 de la Séptima División del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional, llegaron hasta el corregimiento El Pato, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, para materializar la detención de este individuo, quien era un objetivo de alto valor para las autoridades.

Perfil criminal y trayectoria

Según el reporte oficial, alias «El Perro» cuenta con una extensa trayectoria delictiva de aproximadamente 17 años al interior de la estructura criminal. Durante este tiempo, habría desplegado su accionar criminal en diferentes sectores estratégicos de los departamentos de Córdoba y Antioquia, consolidándose como una pieza clave para las finanzas de la organización.

Las investigaciones lo vinculan directamente con diversas actividades ilícitas que sostienen el andamiaje criminal del Clan del Golfo, tales como:

Labores de inteligencia delictiva para evadir los controles de las autoridades.

Coordinación del reclutamiento de nuevos integrantes para las filas de la subestructura.

Participación en homicidios selectivos y actividades de sicariato.

Material de guerra incautado

En el momento de la acción militar y policial, las autoridades lograron la incautación de un considerable material de guerra, intendencia y comunicaciones, que era utilizado para las actividades ilícitas: