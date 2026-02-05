¡Duro golpe a la minería ilegal! Cayeron 5 sujetos en Yolombó mientras extraían minerales de manera ilícita

Resumen: Durante un operativo militar en el corregimiento La Floresta, Yolombó, el Ejército Nacional y la Policía capturaron a cinco personas por minería ilegal. En la acción se incautaron dos motores industriales, y los capturados fueron sindicados por explotación ilícita de yacimientos mineros, en un esfuerzo por proteger el medio ambiente y los ecosistemas de la zona.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, intensificó sus operaciones contra la minería ilegal en la subregión del Nordeste antioqueño, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a debilitar las capacidades de las amenazas criminales en la región.

Durante un operativo realizado en el corregimiento La Floresta, del municipio de Yolombó, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná lograron la captura en flagrancia de cinco personas que estaban realizando actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. Los capturados fueron sindicados por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

En la misma acción fueron incautados dos motores industriales, equipos que presuntamente eran utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos no solo busca desarticular estructuras criminales, sino también proteger el medio ambiente y conservar los ecosistemas afectados por la minería ilegal.

El Ejército Nacional destacó que la minería ilegal ocasiona daños significativos en los ríos, suelos y biodiversidad del Nordeste antioqueño, por lo que estas acciones son fundamentales para mitigar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Asimismo, las autoridades indicaron que continuarán adelantando operaciones en la región con el objetivo de prevenir nuevas actividades ilícitas, fortalecer la seguridad de las comunidades y asegurar la protección de los recursos naturales. La coordinación entre el Ejército y la Policía busca mantener presencia permanente en las zonas afectadas, asegurando que se respeten las normas legales y se sancionen las conductas delictivas.