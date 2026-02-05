Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Duro golpe a la minería ilegal! Cayeron 5 sujetos en Yolombó mientras extraían minerales de manera ilícita

    La captura se realizó en flagrancia durante un operativo militar en el corregimiento La Floresta.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Duro golpe a la minería ilegal! Cayeron 5 sujetos en Yolombó mientras extraían minerales de manera ilícita

    Resumen: Durante un operativo militar en el corregimiento La Floresta, Yolombó, el Ejército Nacional y la Policía capturaron a cinco personas por minería ilegal. En la acción se incautaron dos motores industriales, y los capturados fueron sindicados por explotación ilícita de yacimientos mineros, en un esfuerzo por proteger el medio ambiente y los ecosistemas de la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, intensificó sus operaciones contra la minería ilegal en la subregión del Nordeste antioqueño, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a debilitar las capacidades de las amenazas criminales en la región.

    Durante un operativo realizado en el corregimiento La Floresta, del municipio de Yolombó, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná lograron la captura en flagrancia de cinco personas que estaban realizando actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. Los capturados fueron sindicados por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

    En la misma acción fueron incautados dos motores industriales, equipos que presuntamente eran utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos no solo busca desarticular estructuras criminales, sino también proteger el medio ambiente y conservar los ecosistemas afectados por la minería ilegal.

    Esto le podría interesar: Puerto Antioquia inicia operaciones y marca un nuevo capítulo para el comercio exterior colombiano

    El Ejército Nacional destacó que la minería ilegal ocasiona daños significativos en los ríos, suelos y biodiversidad del Nordeste antioqueño, por lo que estas acciones son fundamentales para mitigar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

    Asimismo, las autoridades indicaron que continuarán adelantando operaciones en la región con el objetivo de prevenir nuevas actividades ilícitas, fortalecer la seguridad de las comunidades y asegurar la protección de los recursos naturales. La coordinación entre el Ejército y la Policía busca mantener presencia permanente en las zonas afectadas, asegurando que se respeten las normas legales y se sancionen las conductas delictivas.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.