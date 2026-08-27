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    ¡Duro con los terroristas! Abelardo de la Espriella confirma gran golpe contra la estructura de Calarcá

    Abelardo de la Espriella confirmó nuevo golpe a los terroristas y aseguró que no parará hasta que la fuerza pública controle todos los territorios.

    Publicado por: Julian Medina

    Alias ‘Calarcá’ no apareció en audiencia y la justicia tuvo que aplazar el proceso Abelardo
    Foto de archivo.
    ¡Duro con los terroristas! Abelardo de la Espriella confirma gran golpe contra la estructura de Calarcá

    Resumen: En el marco de la 'Operación AMÓN', ejecutada en zona rural de El Retorno (Guaviare), la Fuerza Pública propinó un golpe militar a la facción criminal de alias ‘Calarcá’ perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño. El despliegue, que combinó un bombardeo de precisión con el desembarco de comandos terrestres, dejó un saldo preliminar de ocho presuntos integrantes dados de baja, así como la incautación de 11 fusiles, 5 ametralladoras y numeroso material de intendencia; una acción con la que, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella, el Estado ratifica el paso a una postura militar plenamente ofensiva en todo el territorio nacional.

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    Un despliegue militar llevado a cabo en la madrugada de este jueves en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, dejó un saldo preliminar de ocho presuntos integrantes de grupos armados neutralizados. La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus canales oficiales.

    La acción armada, denominada ‘Operación AMÓN’, estuvo dirigida contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura vinculada a la facción criminal bajo el mando de alias ‘Calarcá’. La maniobra combinó un bombardeo de precisión aéreo con el posterior desembarco y asalto de comandos terrestres en el área objetiva.

    Balance del operativo

    Según el reporte oficial entregado por el mandatario, las tropas recuperaron el control del punto estratégico e incautaron una importante cantidad de armamento de alto poder y pertrechos militares:

    Bajas en combate: 8 presuntos integrantes de la estructura criminal dados de baja.

    Incautación de armamento: 11 fusiles de asalto y 5 ametralladoras.

    Material logístico: Abundante material de intendencia y elementos de comunicación.

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    Giro hacia la postura ofensiva

    Durante el anuncio, De la Espriella recalcó un cambio en la estrategia de seguridad estatal, asegurando que las acciones militares se intensificarán en todo el país. «Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional», afirmó el Jefe de Estado.

    Las Fuerzas Militares informaron que la ‘Operación AMÓN’ se mantiene activa en el departamento del Guaviare, mientras los contingentes terrestres continúan con el registro de la zona para consolidar la seguridad operacional.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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