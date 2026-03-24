Resumen: Tres hombres fueron capturados en el centro de Medellín tras hacerse pasar por agentes de la Sijín para robar. Las cámaras del 123 detectaron el engaño.

¡Se les cayó el teatro! Cayeron falsos agentes de la Sijín en pleno centro de Medellín

La astucia de los delincuentes en el corazón de Medellín no tuvo límites, pero esta vez la tecnología les ganó la partida. En un operativo relámpago coordinado desde las centrales de monitoreo de la ciudad, la Policía Metropolitana logró la captura de tres hombres que, bajo un elaborado camuflaje de investigadores judiciales, pretendían sembrar el terror en el barrio Colón.

Los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia en las inmediaciones del parque de San Antonio, donde abordaron a dos jóvenes utilizando prendas y un lenguaje técnico simulando ser agentes de la Sijín para realizar un supuesto procedimiento de control que, en realidad, era la fachada de un hurto.

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El reporte de las autoridades indica que los delincuentes engañaron a las víctimas para conducirlas a una zona apartada con el fin de despojarlas de sus pertenencias sin levantar sospechas entre los transeúntes. Sin embargo, los movimientos extraños y el uso indebido del camuflaje institucional fueron detectados en tiempo real por los operadores del sistema de emergencias 123.

Gracias al seguimiento por cámaras de videovigilancia, las patrullas en terreno recibieron la ubicación exacta de los sospechosos, logrando interceptarlos justo antes de que emprendieran la huida con el botín.

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Tras la captura, los uniformados de verdad trasladaron a los implicados al CAI de San Antonio, donde se recuperaron los elementos hurtados y fueron devueltos a los jóvenes afectados.

Los tres hombres ahora enfrentan un proceso ante la Fiscalía General de la Nación no solo por el robo, sino por la utilización ilegal de insignias y uniformes.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se reiteró a la ciudadanía que ningún agente de la Sijín puede realizar procedimientos informales o llevar personas a sitios oscuros, por lo que hicieron un llamado a verificar siempre los carnés oficiales y reportar cualquier anomalía de inmediato.

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