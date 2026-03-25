Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció una estafa masiva de aproximadamente 20.000 millones de pesos que involucra al concesionario Autos MG (AutoSur) y al menos 400 vehículos desaparecidos. El caso tomó un giro oscuro tras la muerte del representante legal, Yovany Quintero Saldarriaga, quien el pasado 14 de marzo falleció en Envigado en circunstancias violentas que incluyen un presunto disparo y una caída desde un piso 15; antes de morir, el hombre habría dejado una carta clave que es analizada por la Fiscalía. Mientras la empresa intenta desvincularse atribuyéndole toda la responsabilidad individual a Quintero, la administración distrital activó un acompañamiento integral a las víctimas y colabora con las autoridades para ubicar el dinero y los bienes de los afectados.

Representante de concesionario que habría estafado a personas en Medellín murió violentamente y dejó carta

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer en los últimos días una posible gran estafa en un concesionario de la ciudad. Según el mandatario, se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada, pero el trasfondo de este sería muchísimo más oscuro de lo que parece.

Todo comenzó a ponerse turbio cuando el pasado sábado, 14 de marzo, se confirmó la muerte de Yovany Quintero Saldarriaga, el representante legal de Autos MG, conocido también como AutoSur.

Según la denuncia de varios afectados, se entendían era con él directamente, pero después de ese 14 de marzo, se conoció que los dos puntos donde atendían fueron vaciados. Algunos aseguran que sus autos, que estaban allí exhibidos, desaparecieron.

El desfalco, según algunos medios, ascendería a los 20.000 millones de pesos y serían al menos 400 vehículos los que estarían involucrados en este caso.

La muerte que embolata aún más el proceso

Que el pasado 14 de marzo haya muerto Quintero Saldarriaga ya suponía un agravante en todo el caso, pues él era el representante legal de la compañía, pero su manera de morir dejó aún más dudas que certezas.

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Minuto30 pudo conocer en exclusiva que Yovany falleció tras caer de un piso 15, según el reporte inicial de las autoridades, en una unidad de Envigado.

Momentos antes de morir, este hombre al parecer se disparó en su cara y posteriormente cayó por el balcón. En la residencia donde se encontraba hallaron un revólver que sería el utilizado por él.

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Además, este medio conoció que el hombre habría dejado una carta que estaría siendo investigada por las autoridades y que podría ayudar a esclarecer el por qué el tomó esa decisión y los presuntos enredos que tendría con el concesionario.

Tras la muerte de Quintero, el concesionario publicó en sus redes sociales un comunicado en el que le endilgarían a él la responsabilidad de posibles ilícitos y que, como empresa, están intentando darle solución a todo: “Nos permitimos informar que las actuaciones irregulares que son objeto de investigación corresponden a conductas realizadas de manera individual por el señor Quintero sin conocimiento, autorización ni participación del equipo operativo de Autos MG”.

El alcalde Fico Gutiérrez anunció que siguen trabajando para que las posibles víctimas sepan la verdad de dónde están sus vehículos y su dinero: “También, desde nuestras competencias nos hemos comunicado con varias de las víctimas. La investigación ya avanza, y hemos puesto a disposición todas las capacidades de la administración para que las autoridades competentes adelanten el proceso”.

‼️Acompañamiento a víctimas de estafa en concesionario de vehículos. Desde la alcaldía venimos articulando y solicitando impulso a todas las entidades competentes para responder ante el caso de la estafa masiva de carros. Hemos sostenido conversaciones y reuniones con fiscalía,… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 25, 2026

Dueño de concesionario que habría estafado a personas en Medellín murió violentamente y dejó una carta