¡Duele verlo así! Video de un perrito en una veterinaria de Lima conmueve las redes

Resumen: Un video situado en Lima muestra a un perrito en una veterinaria y conmueve las redes. Según el relato difundido, lo dejaron para baño y no volvieron; piden ayuda para buscarle hogar. El abandono no tiene confirmación independiente.

Hay imágenes que duelen sin necesidad de escucharlas. La de un perrito acostado en un pequeño cubículo, junto a un recipiente amarillo, es una de ellas. Su video empezó a recorrer las redes acompañado de un relato que ha despertado tristeza e indignación: según la publicación que lo difundió, lo llevaron a una veterinaria para bañarlo y nadie regresó a buscarlo.

El caso circula desde el 4 de noviembre en redes sociales, donde las publicaciones lo sitúan en Lima, Perú. Por ahora, la versión del presunto abandono procede de esas publicaciones; no se conoce un pronunciamiento de la veterinaria que permita confirmar las circunstancias. Aun así, las imágenes y el llamado a encontrarle un hogar han tocado el corazón de miles de personas.

Lo habrían dejado para un baño y no volvieron

“Perrito lindo abandonado en veterinaria, lo dejaron para bañar hace 3 días y no volvieron”, dice el mensaje que acompaña la grabación. La cuenta también describió al animal como asustado y pidió ayuda para difundir su situación.

En las imágenes se observa a un perro pequeño, de pelaje gris y blanco, recostado sobre una superficie cubierta de papel. Lleva un accesorio verde en el cuello y permanece dentro de un espacio de paredes claras. Es esa escena, tan sencilla y tan difícil de mirar para quienes aman a los animales, la que se ha convertido en el centro del llamado solidario.

La publicación habla de temblores y los atribuye al miedo de estar encerrado. Sin embargo, un video no permite establecer la causa de ese movimiento ni hacer un diagnóstico sobre su salud. Lo que se comparte es el testimonio de la cuenta que divulgó el caso, no una valoración veterinaria.

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Foto: Redes Sociales.

Una promesa de ayuda para que encuentre una familia

Además de contar lo ocurrido, la persona que difundió el relato ofreció asumir gastos para facilitar una eventual adopción: “Pago sus vacunas su esterilización y el traslado para quien desee adoptarlo”. En el mismo mensaje explicó que ya tiene siete animales y no puede recibir a otro, por lo que pidió apoyo para hacer visible la historia.

“Por favor por favor, ayúdenme a difundir”, fue su petición. La respuesta no tardó en reflejarse en la circulación del video: al momento de la consulta, el mensaje superaba las 190.000 visualizaciones y los 4.000 reposts en X. Entre las respuestas visibles hay expresiones de tristeza y deseos de que el perro encuentre una casa.

Otra de las publicaciones que circulan en redes se sumó a la difusión con un pedido concreto: encontrar “una familia responsable que lo adopte y lo cuide para siempre”. Su publicación identifica Lima como la ciudad del caso, aunque no precisa el nombre del establecimiento ni el distrito donde estaría el animal.

Que la solidaridad no se quede en compartir el video

Detrás de las cifras de una publicación hay una imagen que muchos no logran sacarse de la cabeza: un animal pequeño dentro de un cubículo y un relato sobre una familia que no volvió. No sabemos qué ocurrió fuera de cámara ni podemos ponerle palabras a lo que siente el perrito. Sí podemos contar el llamado que hoy circula para que alguien se interese por él.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha podido confirmar de manera independiente si ya fue adoptado, su estado de salud o la identidad de sus responsables. Por eso, cualquier interés en ayudar debe partir de verificar la información con quienes difundieron el caso, sin dar por ciertos datos que todavía no han sido aclarados.

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Ojalá el siguiente capítulo de esta historia no sea otro video desde el mismo cubículo, sino la confirmación de un hogar seguro. Esa es, por ahora, la esperanza que acompaña el mensaje: que tanta gente conmovida ayude a abrirle la puerta a una vida con compañía y cuidado.