Resumen: Este sábado 14 de febrero se celebra el Love Pet Fest en el Parque de las Luces, Medellín. Habrá adopción de mascotas, veterinaria gratis y juegos.

¡Plan para el sábado! El Love Pet Fest llega al centro de Medellín con atención veterinaria gratis

Este sábado, 14 de febrero, el Centro de Medellín se transformará en el escenario ideal para los amantes de los animales. La Alcaldía de Medellín anunció su vinculación al Love Pet Fest, un evento masivo dedicado al bienestar de los animales de compañía y sus familias.

La jornada, que se desarrollará en el emblemático Parque de las Luces entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., busca promover la tenencia responsable y ofrecer servicios gratuitos de salud para los perros y gatos de la ciudad en una fecha que celebra el amor en todas sus formas.

Durante el Love Pet Fest, los asistentes podrán acceder a servicios de desparasitación y vitaminización sin costo alguno, además de atención veterinaria básica.

Para quienes buscan un nuevo integrante en su hogar, habrá una gran jornada de adopción de mascotas, una iniciativa que la alcaldía impulsa como un acto de amor que transforma vidas.

El evento también contará con actividades recreativas que incluyen un parque de juegos, zona húmeda para los peluditos, y la entrega de placas de identificación con código QR para mejorar la seguridad de los animales.

Además de la oferta de salud, el festival contará con una feria de accesorios y servicios especializados, junto a espacios educativos para sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto a todas las formas de vida.

Con este tipo de intervenciones, la Alcaldía reafirma su compromiso con la protección animal y la recuperación social del Centro, fomentando espacios de convivencia familiar.

La invitación es abierta para que los ciudadanos se acerquen con sus animales de compañía y disfruten de una programación diseñada para el cuidado y la diversión de los mejores amigos del hombre.

