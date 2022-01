Rafael Dudamel hizo autocrítica y reconoció superioridad del Independiente Medellín

La situación del Deportivo Cali pasa a ser preocupeante, con Rafael Dudamel a cargo, el actual campeón de Colombia parece haberse desconfigurado totalmente del equipo que era hace poco más de un mes cuando levantó el título.

Con la derrota en el Atanasio en manos del Independiente Medellín, el conjunto azucarero es último con tres derrotas en sus tres presentaciones con un solo gol a favor y 5 en contra.

Sobre el partido con el Poderoso de la Montaña, el técnico venezolano comentó en rueda de prensa que «reconocemos que Medellín desde la parte actitudinal y ni que decir desde lo futbolístico a sido justo ganador», así mismo aseguró que deben trabajar por reconocer esa «sencillez, sacrificio y hambre de triunfo» que los ha caracterizado.

Ahora se vienen 2 compromisos de vital importancia para el conjunto de Dudamel, donde en menos de una semana recibe en casa al Pereira y luego retornará a tierras antioqueñas para enfrentar esta vez al Envigado.

"No hay margen de espera. Los futbolistas lo saben. Jugar bien o mal es normal. Pero lo actitudinal no se negocia. Eso no depende de la táctica, de lo físico, de la técnica. Eso depende del carácter y hay que recuperarlo. Que al equipo le salga desde el alma ese espíritu ganador" pic.twitter.com/wPrZFxcWXB

