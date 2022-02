¡Con categórico triunfo ante el campeón! El Poderoso de la Montaña mantiene su invicto como local

in

«Jugando fútbol del bueno el Poderoso no engaña» dice el reconocido himno del Independiente Medellín y le hace perfectamente alusión al juego del rojo este domingo ante el Deportivo Cali donde el rojo fue categórico y venció 2 x 0 al actual campeón del fútbol colombiano.

El equipo rojo mantuvo el orden en defensa donde impidió acciones de peligro sobre su portería y de la misma manera fue explosivo y contundente en la parte delantera.

A pesar que el conjunto azucarero propició la primera llegada del partido, que de hecho detubo muy bien el portero Vásquez, casi todas las acciones de peligro del encuentro fueron a favor del rojo de Antioquia.

El goleador de la tarde Luciano Pons ya se había acercado varias veces sobre la porteria caleña con varios cabezazos que pasaron muy cerca del arco e inclusive participó en una jugada que dio en el palo y luego salio por un costado tras rematar en el rebote.

La llave para abrir el marcador y asegurar el partido fue la misma, pase filtrado de Pardo y remte potente del argentino, una conexión que promete e ilusiona a la hinchada poderosa.

Con esta victoria el rojo alarga su racha invicta en condición de local, donde no pierde desde el 25 de octubre de 2020.

Ficha técnica del tirunfo poderoso

→ Independiente Medellín 2 – 0 Deportivo Cali

Fecha 3 Liga Betplay 2022-I

Estadio Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro Jhon Alexander Hinestroza Romaña

→ Medellín: Luis Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, Adrián Arregui; Vladimir Hernández, Jean Pineda, Felipe Pardo; Luciano Pons.

Entrenador: Julio Comesaña.

Cambios: Brayan Castrillón por Felipe Pardo (min. 80), Oscar Méndez por Juan Carlos Diaz (min. 85), Ever Valencia por Vladimir Hernández (min. 89) y Steven Rodríguez por Luciano Pons (min. 89)

Amarillas: Pipe Pardo, Adrián Arregui y Luis Vásquez.

Rojas: no hubo

Goles: Luciano Pons x2 (min. 37) (min. 63).

→ Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Kevin Moreno, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Sebastián Leyton, Andrés Balanta; Santiago Mosquera, Michael Ortega, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Cambios: Jhon Vásquez por Michael Ortega (min. 45), José Caldera por Kevin Moreno (min. 69), Gian Cabezas por Santiago Mosquera (min. 69), Carlos Lucumí por Ángelo Rodríguez (min. 80).

Amarillas: Michael Ortega, Andrés Balanta, Kevin Moreno, Ángelo Rodríguez y Kevin Velasco.

Rojas: no hubo

Próximos encuentros

→ Cali vs Pereira

Estadio de Palmaseca

Miércoles 2 de febrero – 6:10 pm

→ Once Caldas vs Medellín

Estadio Palogrande de Manizales

Viernes 4 de febrero – 8:00 pm

¡Galería Poderosa!

También podría interesarte: ¡No más Aldair! Hinchas verdolagas piden continuidad de Kevin Mier como titular.

Pipe Pardo repite distinción con el poderoso