Resumen: El inicio del segundo semestre escolar en Remedios genera preocupación entre los docentes, quienes solicitaron evaluar el regreso a las aulas por la compleja situación de orden público que enfrenta la zona rural. Ante el riesgo para estudiantes y profesores por la presencia de grupos armados ilegales, pidieron garantías de seguridad y propusieron considerar temporalmente modalidades no presenciales mientras mejoran las condiciones.

¡Drones, retenes y terror! Profesores de Remedios temen regresar a las aulas por guerra entre grupos armados

Mientras la mayoría de instituciones educativas oficiales de Antioquia se preparan para iniciar el segundo semestre académico, en el municipio de Remedios, Nordeste del departamento, la principal preocupación de los docentes es la situación de seguridad en la zona rural.

Los profesores solicitaron a las autoridades educativas y a las entidades competentes evaluar las garantías antes de retomar las clases presenciales, debido al deterioro del orden público que se registra en varias veredas.

La inquietud surge en medio de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc del Bloque Magdalena Medio, estructura que hace parte de la organización comandada por alias Calarcá y que, según la información conocida, en esta región estaría bajo el mando de alias «John Fiera».

Este panorama mantiene en alerta a la comunidad educativa, especialmente por los riesgos que enfrentan estudiantes y docentes durante sus desplazamientos hacia las instituciones.

Preocupa la seguridad de estudiantes y docentes

Los educadores advirtieron que varios establecimientos educativos están ubicados en sectores donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y muchos estudiantes deben recorrer largos trayectos por vías rurales para asistir a clases.

Por ello, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que profesores y alumnos queden en medio de enfrentamientos u otras situaciones derivadas del conflicto armado.

Ante este panorama, un grupo de docentes solicitó que, mientras no existan condiciones de seguridad suficientes, se evalúe la implementación de modalidades no presenciales o virtuales como medida preventiva para proteger la integridad de la comunidad educativa.

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También pidieron a las directivas del sector gestionar ante los comités de seguridad de Remedios y Segovia un informe actualizado sobre la situación de orden público en las diferentes veredas, con el fin de contar con un diagnóstico que permita definir las condiciones para el regreso a clases.

La violencia sigue generando afectaciones

La solicitud se presenta tras varios días de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona.

Según la información conocida, la escalada de violencia ha dejado cerca de 350 campesinos desplazados, además de homicidios, retenes ilegales, incursiones armadas en caseríos e intimidaciones a la población civil mediante el uso de explosivos lanzados con drones.

Las comunidades también han denunciado la instalación de retenes en vías terciarias y requisas a los habitantes, mientras que desde el pasado 2 de julio fue reportada una incursión armada en la vereda San Mateo, en Remedios, situación que incrementó la preocupación entre los pobladores.

Comienza el segundo semestre escolar en Antioquia

Mientras en Remedios persisten las solicitudes para revisar las condiciones de seguridad, en el resto del departamento cerca de 430.000 estudiantes y 20.000 docentes de los 116 municipios no certificados retomarán las actividades académicas desde este lunes 6 de julio.

La Gobernación de Antioquia informó que para este semestre continuará el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar desde el inicio de clases, la Jornada Extendida y el Programa de Alfabetización Inicial en Antioquia, estrategias orientadas a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes durante el resto del calendario académico.