Drones, helicópteros y 3.000 policías: Bogotá reforzará la seguridad en Semana Santa

Resumen: Bogotá reforzará la seguridad durante la Semana Santa con más de 3.000 policías, drones y helicópteros, cubriendo más de 400 centros religiosos y zonas turísticas, además de operativos de tránsito, protección a menores y vigilancia contra delitos y tráfico de fauna y flora.

Con motivo de la Semana Santa, la Policía de Bogotá desplegará más de 3.000 uniformados en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de turistas, feligreses y residentes. La medida busca ofrecer un acompañamiento constante durante las celebraciones religiosas y proteger a los visitantes en las zonas con mayor afluencia de personas.

Los agentes estarán presentes en más de 400 centros religiosos, de los cuales 15 son priorizados por su concentración histórica de feligreses, entre ellos Monserrate, 20 de Julio y Cerro de Guadalupe. Además del patrullaje, se implementarán actividades preventivas y estrategias de acompañamiento para prevenir delitos como hurto y garantizar la convivencia ciudadana.

Tecnología y control en movilidad

El operativo contará con apoyo tecnológico, incluyendo drones y las capacidades especiales del grupo Halcón, que permitirán un monitoreo constante de las principales vías y puntos de concentración.

La Seccional de Tránsito y Transporte, por su parte, desarrollará campañas pedagógicas y acciones de control para conductores y viajeros, considerando que se espera la llegada de alrededor de 250.000 visitantes a la ciudad. El objetivo es reducir el riesgo de siniestros viales durante estos días de alta movilidad.

Protección de personas y recursos

La Seccional de Protección y Servicios Especiales intensificará la vigilancia en entornos turísticos y religiosos, así como la protección de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal trabajará en la identificación y judicialización de personas responsables de delitos recurrentes en esta temporada, incluyendo estafas virtuales y hurtos a residencias.

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Asimismo, la Seccional de Carabineros enfocará su labor en la protección de los recursos naturales y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora, mediante operativos en zonas rurales y puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades distritales instan a la ciudadanía a mantener una actitud preventiva y a reportar cualquier situación sospechosa o delictiva a la Línea de Emergencias 123.

Recomendaciones para viajeros

La Policía de Bogotá recomienda a quienes se desplacen fuera de la ciudad verificar el cierre de puertas y ventanas de sus viviendas, dejar su cuidado en manos de personas de confianza y evitar divulgar información sobre sus viajes que pueda comprometer su seguridad.

Además, aconsejan no transitar por zonas solitarias, priorizar rutas seguras y populares, y mantener los objetos personales bajo resguardo durante procesiones y aglomeraciones, evitando portar elementos que puedan atraer la atención de delincuentes.

Con este despliegue, la ciudad busca que feligreses, visitantes y bogotanos puedan vivir una Semana Santa en un ambiente de tranquilidad, reflexión y unión familiar, minimizando riesgos y garantizando la protección de todos los ciudadanos.