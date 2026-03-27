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    Asalto a familia en Usaquén desata operativo: delincuentes usaban carro con placas falsas

    Autoridades intensifican la búsqueda de los responsables mientras avanza la recolección de pruebas clave.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Asalto a familia en Usaquén desata operativo: delincuentes usaban carro con placas falsas
    Foto: Secretaría de Seguridad
    Asalto a familia en Usaquén desata operativo: delincuentes usaban carro con placas falsas

    Resumen: Una familia fue víctima de un robo a mano armada en el norte de Bogotá, lo que activó un operativo de las autoridades para ubicar a los responsables. Mientras avanzan las investigaciones, se adelanta la recolección de pruebas y el acompañamiento a las víctimas para esclarecer el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la madrugada de este viernes 27 de marzo, un hecho de inseguridad encendió las alertas en el norte de Bogotá. Una familia fue víctima del robo de su vehículo en un asalto a mano armada ocurrido en la calle 125 con autopista Norte, en la localidad de Usaquén.

    Tras conocerse el caso, la Policía de Bogotá inició un operativo para ubicar tanto el automotor hurtado como a los responsables del delito. Las autoridades adelantan labores investigativas que permitan esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación de los implicados, con el objetivo de lograr su captura y posterior judicialización.

    Avanzan las investigaciones y se identifican pistas clave

    De manera paralela, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que trabaja de forma articulada con las víctimas, brindando acompañamiento y apoyando las acciones necesarias para la atención del caso.

    Según indicó la entidad, unidades de la SIJIN y SIPOL se encuentran recolectando elementos de prueba que contribuyan al proceso investigativo.

    Uno de los hallazgos clave en medio de las pesquisas es que el vehículo utilizado por los delincuentes portaba placas falsas. Esta información fue confirmada tras la verificación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que evidencia un intento de evadir los controles de las autoridades.

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    El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció frente a lo ocurrido y aseguró que tanto la Policía como la Secretaría de Seguridad están al frente del caso.

    El mandatario reiteró que ya se estableció que las placas del carro rojo involucrado en el hurto no corresponden a registros oficiales, por lo que se intensifican las labores para dar con el paradero de los responsables.

    Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de los implicados.

    Asimismo, recordaron la importancia de denunciar este tipo de hechos a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la lucha contra el crimen en la capital.

    El caso continúa en desarrollo y permanece bajo seguimiento de las autoridades competentes.


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