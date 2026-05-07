¡Alerta! Dron con explosivos hallado a 5 km de CATAM

Descubren un dron explosivo con tecnología para evadir radares muy cerca del aeropuerto en Bogotá. Fotos: FAC / Redes Sociales

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Resumen: El exitoso operativo de neutralización fue posible gracias a un trabajo articulado de inteligencia. La alerta inicial provino de la Fiscalía de Popayán, que suministró información clave sobre las posibles coordenadas de lanzamiento en Bogotá. Tras labores de rastreo y correlación de imágenes, los uniformados llegaron a la zona boscosa cercana al río

Minuto30.com .-. Al medio día de este jueves 7 de mayo, las autoridades lograron neutralizar una grave amenaza terrorista en la capital del país tras el hallazgo y desactivación de un dron cargado con explosivos de alto poder. El dispositivo fue localizado en las inmediaciones del río Bogotá, a tan solo 5,4 kilómetros de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Según los reportes de inteligencia emitidos por Blu Radio, este intento de atentado es atribuido al frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las FARC.

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Tecnología para evadir la seguridad: Así funcionaba el dron

Durante la inspección técnica, los expertos antiexplosivos descubrieron que el artefacto no era un dron convencional. Los criminales implementaron una compleja adecuación artesanal diseñada específicamente para burlar los anillos de seguridad militares:

Guiado por fibra óptica: El dron contaba con un carrete y cableado especial de fibra óptica. Esta modalidad se utiliza para pilotar el dispositivo sin depender de señales de radiofrecuencia, logrando así evadir los sistemas de inhibición electrónica (bloqueadores de señal) que protegen la base de CATAM.

Carga letal: El explosivo estaba contenido en un tubo de plástico (PVC), con un detonador improvisado fabricado con una jeringa.

Alto poder destructivo: En su interior, las autoridades hallaron aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, un material conocido por su devastadora capacidad de daño.

¿Cómo lograron ubicar el dron?

El exitoso operativo de neutralización fue posible gracias a un trabajo articulado de inteligencia. La alerta inicial provino de la Fiscalía de Popayán, que suministró información clave sobre las posibles coordenadas de lanzamiento en Bogotá.

Tras labores de rastreo y correlación de imágenes, los uniformados llegaron a la zona boscosa cercana al río. Allí encontraron:

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Elementos tipo cambuche, lo que indica que los delincuentes estuvieron apostados en el lugar.

El fuselaje del dron adaptado.

La batería y la carga explosiva de C4, que afortunadamente se encontraba separada del dispositivo en el momento del hallazgo.

Desactivación y cadena de custodia

Expertos en explosivos realizaron la desactivación controlada del artefacto en el lugar de los hechos, evitando cualquier riesgo para la población o las instalaciones militares cercanas.

Todo el material incautado, desde la fibra óptica hasta los restos del cambuche, fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para iniciar los actos urgentes, mantener la cadena de custodia y avanzar en la judicialización de los responsables.